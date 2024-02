Il Palermo si mangia le mani, col doppio vantaggio e in 11 contro 10 si fa riprendere dalla Cremonese

Il Palermo di Eugenio Corini pareggia 2-2 allo Zini di Cremona contro la Cremonese: un pareggio che, però, non può lasciare soddisfatti anzi ha un sapore piuttosto amaro. I rosanero, in undici contro dieci dal 16’, terminano il primo tempo in vantaggio di due reti grazie al rigore di Brunori e al raddoppio di Ranocchia. Ad inizio ripresa, però, gli uomini di Corini subiscono due reti in due minuti e vanificano il vantaggio ottenuto. Un blackout inspiegabile, disattenzioni difensive che vengono pagate a caro prezzo. Dopo il pari dei padroni di casa il Palermo non riesce più a produrre gioco. Due punti lasciati per strada che pesano molto, rimane inalterato il distacco dalla Cremonese ma Venezia e Como possono approfittarne. Un'altra occasione sprecata per la squadra di Corini, che martedì sera affronterà al Barbera la Ternana di Breda.

Le scelte iniziali

Tutto secondo le previsioni della vigilia nell’undici scelto da Eugenio Corini: Di Mariano preferito ad Insigne, Aurelio confermato al posto dell’infortunato Lund.

La Cremonese inizia la gara con una pressione alta nella metà campo avversaria e un ritmo elevato, i rosanero cercano l’ordine nel traffico del centrocampo. All’11’ Zanimacchia trova una pronta risposta di Pigliacelli su conclusione centrale potente. I padroni di casa iniziano lo sviluppo della manovra a sinistra e la chiudono sulla destra, sistematicamente, trovando proprio Zanimacchia largo. Al 14’ i rosa protestano per un tocco col braccio di Sernicola in area, Massa va al Var a rivedere l’episodio: per il direttore ligure le immagini al monitor certificano rigore per il Palermo e cartellino rosso ai danni del calciatore della Cremonese. Da regolamento, infatti, si configura una fattispecie di Dogso (acronimo inglese che sta per “Deny an Obvious Goal Scoring Opportunity), cioè l’aver negato un’evidente opportunità da gol. Dagli undici metri parte Brunori che non sbaglia: decimo centro in campionato per il capitano. Al 31’ ghiotta chance per Ranocchia: Brunori illumina con un bel passaggio, il numero 14 non riesce a trovare la via del gol. Al 35’ solito colpo di testa di Segre, su splendido inserimento dello stesso centrocampista: Jungdal dice ancora di no. Al 43’ clamorosa occasione per Pickel dopo un’incertezza in uscita di Pigliacelli: da dentro l’area piccola la palla termina altissima. Al 44’, però, ecco il raddoppio rosanero al termine di una meravigliosa azione corale: ancora Ranocchia, col piattone, su splendido assist di Diakitè innescato da un ottimo filtrante di Gomes. Il primo tempo termina sul parziale di 2-0 in favore dei rosanero.

La ripresa

La ripresa si apre con il gol immediato della Cremonese: è Castagnetti, con un piazzato, ad accorciare le distanze. Dopo un minuto Coda col mancino, dopo aver dribblato Aurelio, fa 2-2: incredibile allo Zini, rosanero in totale black-out. Troppo leggero nella marcatura sul bomber avversario il terzino. Al 56’ Corini cambia Di Mariano, ammonito, con Insigne. Al 67’ dentro Soleri per Ranocchia, Corini prova ad intensificare gli attacchi: di fatto un 4-2-4 per i rosanero. Stroppa risponde con Ghiglione, Quagliata e Tsadjout al posto di Johnsen, Zanimacchia e Coda. Gli uomini di Corini faticano a trovare varchi, nonostante la superiorità numerica. Al 79’ dentro Mancuso, Traorè e Coulibaly: out Brunori, Di Francesco e Gomes. All’89’ Traorè sfiora l’eurogol, palla che sibila alla sinistra di Jungdal. Un istante dopo palla gol per Mancuso, il portiere devia in angolo. Nel finale non accade più nulla, le squadre si dividono la posta in palio.

Tabellino e pagelle

CREMONESE (3-5-2): Jungdal 6; Antov 6, Ravanelli 6, Bianchetti 6; Sernicola 4,5, Pickel 5,5, Castagnetti 6,5 (79’ Majer sv), Johnsen 5,5 (73’ Ghiglione 6), Zanimacchia 6 (73’ Quagliata 6); Vazquez 5,5 (79’ Falletti sv), Coda 6,5 (73’ Tsadjout 6). Allenatore: Stroppa 6,5.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 5,5; Diakité 6,5, Nedelcearu 6, Ceccaroni 6, Aurelio 5; Ranocchia 7 (67’ Soleri 6), Gomes 5,5 (79’ Coulibaly sv), Segre 6; Di Mariano 6 (57’ Insigne 5 ) Brunori 7 (79’ Mancuso sv), Di Francesco 6 (79’ Traorè sv). Allenatore: Corini 5,5.

Arbitro: Massa (Imperia) 6.

Reti: 18’ Brunori, 44’ Ranocchia, 48’ Castagnetti, 49’ Coda.

Ammoniti: 13’ Castagnetti, 21’ Di Mariano, 61’ Ranocchia, 82’ Aurelio.

Espulsi: 16’ Sernicola.