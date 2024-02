Palermo rimontato dalla Cremonese, Corini: "Cinque minuti regalati"

Un pareggio che sta stretto, considerando il doppio vantaggio a fine primo tempo e l'uomo in più per oltre 75 minuti di gioco. Il Palermo di Eugenio Corini torna dallo Zini di Cremona con un punto: in molti alla vigilia avrebbero firmato per uscire indenni dallo scontro diretto ma per come la partita si è sviluppata è un risultato amaro. Inutile negarlo, inutile girarci intorno: i rosanero hanno lasciato due punti, pesantissimi, per strada. Il blackout ad inizio ripresa ha vanificato uno straordinario primo tempo. Ne è consapevole anche Eugenio Corini, che a fine partita ha sottolineato il rammarico nello spogliatoio.

"C'è grande rammarico - ha esordito il Genio - per me la squadra ha disputato un ottimo primo tempo. Nei primi cinque minuti del secondo la Cremonese ha prodotto uno sforzo per tornare subito in partita e dopo il 2-1 l'inerzia della gara è passata dalla loro parte. Dopo il 2-2 siamo passati da una situazione di controllo ad un nuovo equilibrio. La squadra ha provato a rimettersi in piedi, anche se la botta c'è stata e pure forte: abbiamo provato a trovare il nuovo vantaggio ma non siamo riusciti a segnare ancora. Avevamo la percezione che potesse essere una giornata straordinaria, purtroppo non lo è: quei cinque minuti iniziali della ripresa hanno ridato energie mentali ai nostri avversari. Non abbiamo chiuso la gara e purtroppo abbiamo subito due reti. La squadra ha, però, assunto una grande consapevolezza però una partita del genere devi portarla a casa. Rifletteremo sul perché non siamo riusciti a portare a Palermo i tre punti".

Non è la prima volta che i rosanero si fanno rimontare, soprattutto ad inizio ripresa: "Abbiamo regalato cinque minuti che hanno orientato la partita in un altro verso - ha chiarito l'allenatore - sicuramente il secondo gol non andava preso. Abbiamo vanificato gli sforzi fatti nel primo tempo. Il pareggio ci lascia grande amarezza ma se vinciamo con la Ternana, secondo me, assume un altro valore. Con i cambi ho cercato di dare maggiore offensività - ha concluso - martedì sera sappiamo di affrontare un duro avversario ma con il nostro pubblico che ci spingerà proveremo a prenderci i tre punti".

In sala stampa anche Ranocchia, autore del raddoppio: "Avrei preferito non segnare e vincere la gara - ha detto Ranocchia - io cerco sempre di dare il mio contributo. Dispiace per il pareggio, brucia tanto per come si era messa la partita. Questa gara ci deve dare uno spunto per migliorare su alcune cose, soprattutto quando andiamo in vantaggio. Le ultime partite ci hanno dato grande consapevolezza, quei cinque minuti non devono toglierci nessuna convinzione. Ci sono, indubbiamente, delle cose da migliorare ma dobbiamo proseguire così. La pressione non cambia il nostro atteggiamento, martedì avremmo comunque dovuto vincere a prescindere dal risultato odierno. Sarà una sfida diversa rispetto ad oggi, loro vorranno portare a casa dei punti preziosi ma noi vogliamo a tutti i costi una vittoria. La spinta dei tifosi ci dà sempre una grande mano - ha concluso - sia in casa che in trasferta come oggi".