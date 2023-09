Palermo, Aurelio pensa già al Cosenza: "Vogliamo farci trovare pronti di fronte al nostro pubblico"

“Una grande vittoria, su un campo molto difficile: siamo stati squadra a tenere vivo il match sino alla fine e poi abbiamo trovato il gol della vittoria”. Giuseppe Aurelio, terzino rosanero, commenta così ai microfoni del sito ufficiale la prestazione della squadra contro l’Ascoli: sabato pomeriggio i rosanero hanno ottenuto la terza vittoria di fila in campionato.

“Nel primo tempo ho sfiorato il gol – ha detto Aurelio – peccato perché ci sono andato molto vicino. Ho sfiorato l’emozione che ha poi vissuto alla fine Leo (Mancuso, ndr). La testa è già al Cosenza, abbiamo già archiviato la gara di Ascoli e siamo proiettati al match di venerdì sera di fronte al nostro pubblico. Affronteremo una squadra in salute, loro verranno qui per fare risultato ma noi vogliamo farci trovare pronti. In questa stagione vogliamo essere competitivi per la serie A, ce la metteremo tutta per raggiungere l’obiettivo: daremo sempre tutto, sino all’ultimo minuto, per ottenere il massimo. Ci sono diverse squadre che vogliono essere protagoniste, ci siamo anche noi".

Nonostante le problematiche in ritiro e la conseguente gestione del problema, ora Aurelio sembra tornato a pieno regime: "Adesso mi sto allenando bene - ha dichiarato il terzino - nonostante la mancanza del lavoro vero e proprio in ritiro per l’infortunio. Siamo davvero 22 titolari, non conta chi gioca dall’inizio: sappiamo che tutti avremo dei minuti a disposizione, ognuno può essere determinante. Con Lund mi trovo bene, sto imparando a conoscerlo: ci diamo consigli a vicenda. Allenarci a Torretta è importante, abbiamo la possibilità di lavorare molto bene: non ci manca nulla e a breve finiranno i lavori definitivi.

Chiusura dedicata al tifo palermitano, che venerdì sera potrà giocare un ruolo importante nella caccia al poker di vittorie consecutive: "I tifosi sono fondamentali - ha concluso Aurelio - sabato ad Ascoli c’erano quasi 500 tifosi. Per noi è un grande motivo di orgoglio, rappresentano davvero il dodicesimo uomo in campo. Sono stato al Santuario di Santa Rosalia, un luogo molto bello: con la mia ragazza stiamo visitando la città e i vari monumenti presenti”.