VIDEO | Aurelio già conquistato da Palermo: "Che emozione il mio nome scandito dal Barbera"

Dal lago di Bracciano al mare di Mondello, il giovane laterale sinistro racconta i primi tre mesi in rosanero a PalermoToday: "Non mi aspettavo di essere subito protagonista, a Parma sconfitta immeritata ma siamo pronti a riscattarci col Cosenza. Vogliamo i playoff". Il suo prepartita tra playlist neomelodica e riti scaramantici

Appena ventenne, ma con le idee chiare. Giuseppe Aurelio, laterale sinistro arrivato al Palermo nel mercato di gennaio, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di PalermoToday per tracciare un mini bilancio dei suoi primi mesi in maglia rosanero. Il calciatore laziale è arrivato in Sicilia dal Pontedera, club di serie C, durante l'ultimo giorno della sessione di mercato.

"Non meritavamo la sconfitta di Parma, il pareggio era il risultato più giusto. Adesso pensiamo a riscattarci contro il Cosenza, lunedì sera. Non mi aspettavo questo avvio, anche se ancora non ho fatto nulla: l'allenamento sta pagando. Lunedì sera andremo in campo per vincere, il nostro obiettivo sono i playoff e potremo raggiungerlo grazie al sostegno dei tifosi: sono loro la nostra arma in più".