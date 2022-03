Il presidente della Lnd Abete in visita al comitato regionale Sicilia: "Speriamo porti bene all'Italia"

Una presenza importante e significativa quella del presidente neo eletto della Lnd Giancarlo Abete che questa mattina ha visitato per la prima volta la sede del comitato regionale nel giorno della sfida tra la Nazionale italiana e la Macedonia del Nord a Palermo valida per i play-off per la qualificazione ai mondiali in Qatar. Il capo della Lega nazionale dilettanti ha incontrato il presidente regionale Sandro Morgana e i vertici del calcio siciliano. “Sono molto contento di essere oggi qui - ha detto il presidente - è una giornata di passione e speriamo possa essere di buon auspicio per il passaggio della nostra nazionale ai mondiali. Per me oggi è una giornata importante anche per la visita istituzionale al comitato regionale Sicilia - sottolinea Abete - si riparte sotto lo spirito di unità, di condivisione e di progetto, puntando come sempre sui giovani”.

“Siamo onorati e contenti di avere ricevuto oggi la visita del presidente Abete - dichiara il presidente della Lnd Sicilia Sandro Morgana - oggi è una giornata di grande festa per tutto il comitato regionale, questa visita è di grande auspicio per tutte le cose che dobbiamo fare e per tutte le sfide che dobbiamo affrontare. Sapere che la Lega e il presidente Abete ci sono vicini è per noi un momento di grande serenità”.

I presidenti Abete e Morgana hanno poi presenziato al convegno: “Progetto diritto e fair play: leali nella vita e nel gioco”, dove era presente anche una rappresentanza dell’istituto comprensivo “Falcone Borsellino” di Favara. Il comitato regionale ha donato palloni e gagliardetti alla scuola favarese che ha poi ricevuto anche il simpatico saluto dell’attore toscano Paolo Conticini.