Aria condizionata guasta nelle cabine, protesta sulla nave Palermo-Civitavecchia

Aria condizionata guasta nelle cabine, problemi con il distanziamento sulla nave e proteste. Ha lasciato il porto con 4 ore di ritardo il traghetto Palermo-Civitavecchia della Gnv, in provenienza da Tunisi e la cui partenza era prevista alle 18 di ieri. L'imbarcazione non ha mollato gli ormeggi sino a quando non è stato risolto il guasto, per evitare ai passeggeri di imbarcarsi e affrontare 13 ore di viaggio in quelle condizioni.

I passeggeri, infuriati per il disagio e il gran caldo, hanno protestato con il personale di bordo lamentando anche il "mancato distanziamento sociale sulla nave". "Sono tutti ammassati - ha raccontato all'Adnkronos una giornalista che si trovava a bordo - dentro e fuori, e metà dei passeggeri arriva dalla Tunisia, porto di partenza di questa nave. Turisti che avrebbero obbligo di quarantena tranquillamente spalmati tra noi".

Preoccupazione fra i viaggiatori che questa mattina si trovavano al porto per imbarcarsi sulla nave Gnv diretta a Genova. "Nessuno - spiega a PalermoToday uno di loro, Giovanni - controlla la temperatura prima, durante o dopo l'imbarco dei passeggeri. Nessun distanziamento né controllo fisico a bordo. Caos e assembramenti agli sbarchi. Sembra che nessuno dell'equipaggio faccia rispettare quanto previsto sulle norme anti Covid".

A giustificare la preoccupazione di alcuni passeggeri il numero dei contagi da Covid-19 in crescita nell'Isola. Stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute la casella dei casi positivi segnava ieri un +36. Negli ultimi giorni il presidente della Regione siciliana ha disposto l’isolamento fiduciario per coloro che dal 14 agosto rientreranno da Malta, Grecia, Spagna e Croazia. Oltre all’obbligo dell’uso dell mascherina anche all’aperto.

