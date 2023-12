Sarebbe un minorenne l'assassino di Lino Celesia, il 22enne con un passato da calciatore ucciso questa notte al culmine di una rissa nella discoteca di via Pasquale Calvi, il Notr3. Il ragazzo, 17 anni, si sarebbe consegnato spontaneamente appena poche ore dopo l'omicidio: avrebbe chiamato il 112 dicendo di aver sparato a un suo conoscente con cui avrebbe avuto in passato alcune liti. Polizia e carabinieri hanno raggiunto immediatamente via dei Cantieri, lì dove il minorenne aveva detto di trovarsi.

Sei pattuglie sono arrivate sul posto con mitra e giubbotti antiproiettile cercando nei cassonetti l'arma del delitto che però, al momento, non è stata trovata. Sull'omicidio stanno indagando gli uomini della squadra mobile della sezione Omicidi. Al vaglio anche la posizione del fratello di 22 anni del minorenne: il sospetto è che il diciassettenne stia coprendo il maggiorenne per il quale adesso ci sarà la prova dello stub.

La vittima, originaria del Cep, sarebbe stata uccisa con due colpi di pistola, di cui uno al torace con foro d'uscita sul dorso che si è rivelato fatale. La salma è stata intanto trasportata al Policlinico dove sarà effettuata l'autopsia. Per il locale di via Calvi nel frattempo sono arrivati i sigilli ed è stato sequestrato. Questa mattina la Scientifica, nucleo sopralluoghi, avrebbe trovato sotto una macchina posteggiata in via Giovanni Raffaele una cazzottiera e una rastrelliera. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la rissa sia scoppiata all'interno del bagno della discoteca. In un secondo momento i contendenti sarebbero usciti per strada dall'uscita secondaria di via Giovanni Raffaele. E' qui che sono stati esplosi i colpi di pistola che hanno ucciso il giovane.

Intanto in via Cavour è in corso un comitato di sicurezza d'urgenza. Non manca nessuno. Il sindaco Lagalla, insieme al prefetto Massimo Mariani e al questore Maurizio Calvino, ha chiesto di incontrare Silb Fipe, che riunisce le imprese che operano nel settore dell'intrattenimento da ballo e di spettacolo, Confcommercio e Confesercenti, oltre alle forze dell'ordine (per un'azione interforze) con il comandante provinciale dei carabinieri, il generale Luciano Magrini, il comandante della guardia di finanza, il generale Domenico Napolitano, il neo comandante della polizia municipale Angelo Colucciello per prendere provvedimenti urgenti contro la movida selvaggia.