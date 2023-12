Omicidio in via Calvi, colpi di pistola dopo una rissa in discoteca: morto ragazzo di 22 anni

Omicidio questa notte in via Pasquale Calvi. Intorno alle 3, nel corso di una rissa all'interno della discoteca Notr3 (ex Reloj), è morto un ragazzo di 22 anni. La vittima, Rosolino Celesia, è stata raggiunta da due colpi di arma da fuoco, uno al collo e uno al torace che si sono rivelati fatali. Il giovane è stato portato al Civico ma per lui non c'è stato nulla da fare. A indagare la squadra mobile della polizia.

Secondo le prime informazioni pare che la rissa sia scoppiata all'interno del bagno della discoteca e successivamente i contendenti sarebbero usciti per strada da un'uscita secondaria su via Giovanni Raffaele. Qui sono stati esplosi i colpi di pistola che hanno ucciso il giovane. La salma è bloccata al pronto soccorso, dov’è arrivato il magistrato. Sul corpo è stata fatta una tac post mortem, ora si attende per il trasferimento al Policlinico dove verrà effettuata l'autopsia. Sul posto ci sono diversi agenti in tenuta antisommossa.

Sul posto la polizia scientifica del nucleo squadra sopralluoghi. Sotto una macchina sarebbero stati trovati una cazzottiera e una rastrelliera che adesso gli agenti hanno sequestrato. Da via Francesco Omodei a via Enrico Albanese, alle spalle della discoteca, la strada è chiusa per permettere al personale di fare i rilievi necessari a stabilire la dinamica dell'omicidio.

E alla fine il morto c'è scappato. Quello di stanotte infatti è l'ennesimo episodio di movida selvaggia dopo i fatti di via La Lumia e di qualche giorno fa, sempre davanti al locale di via Calvi. Nel primo caso l'episodio di violenza ha coinvolto una decina di giovani che si trovavano tra i pub all'altezza di via Gaetano Daita, dove uno di loro ha sparato due colpi di pistola in aria. Nel secondo caso, invece, urla, pugni tra giovani che se le sono date di santa ragione.