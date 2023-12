Dal Cep al Torino inseguendo il mito di Schillaci: chi era Rosolino Celesia, morto stanotte in discoteca

Cresciuto nel quartiere di Totò Schillaci col sogno di emulare le gesta dell'eroe di Italia '90. Era una promessa del calcio, fino a qualche tempo fa, Rosolino Celesia, il ventiduenne del Cep, ucciso stanotte al culmine di una rissa all'interno della discoteca Notr3 di via Calvi.

Dopo i gol a valanga nei campetti sterrati della città, a 16 anni "Lino", così era soprannominato il giovane, viene ingaggiato dal Torino. Sembra essere il trampolino giusto per la carriera, ma da quel momento invece Celesia - punta centrale, classe 2001 - non riesce a spiccare il volo. Prima viene dato in prestito al Palermo. In rosanero, secondo quanto riporta il sito specializzato Transfermarkt, l'unico acuto di Celesia: un gol in Bari-Palermo under 17 nel marzo del 2018. A fine stagione il Toro lo svincola e passa al Trapani.

Poi il trasferimento al Troina, nel 2019, e il sogno di giocare proprio contro il "suo" Palermo, ripartito nel frattempo dalla Serie D. Ma l'esperienza con la squadra ennese dura poco: a dicembre Celesia rescinde il contratto dopo appena due presenze. Quindi il passaggio al Marsala dove mette insieme sette gettoni: il più prestigioso di tutti è datato 5 gennaio 2020: alla vigilia della Befana c'è Palermo-Marsala al Barbera. Finisce 3-1 per i rosanero e Rosolino Celesia entra al 79'. Chiusa la parentesi con i lilibetani, ecco il ritorno nella sua città, con il passaggio alla Parmonval. L'ultima tappa della sua carriera da calciatore.

"Lino" era figlio di Gianni Celesia, ex consigliere della sesta circoscrizione e cantante neomelodico, parecchio conosciuto non solo al Cep, ma in tutta la città per le sue esibizioni anche in tv private.