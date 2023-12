VIDEO | Omicidio in discoteca, il 17enne che si è autoaccusato portato in Procura

Il minorenne è stato prelevato in via dei Cantieri dai poliziotti della Mobile che indagano sull'assassinio di Lino Celesia. Con indosso una tuta azzurra del Napoli, sarebbe stato lui stesso a denunciarsi, riferendo di aver sparato al culmine di una lite al Notr3 di via Calvi. L'arma non è stata ritrovata. Sospetti anche sul fratello 22enne che ora sarà sottoposto alla prova dello stub