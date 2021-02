Insolito febbraio con caldo estivo, la spiaggia di Mondello si popola

Raggiunti i 25 gradi. C'è anche chi ne ha approfittato per un tuffo in mare o per praticare sport acquatici. La folla stride però con le limitazioni del periodo: la Sicilia è ancora zona arancione per l'allerta Coronavirus e gli assembramenti sono vietati

Calendario e meteo sembrano non andare di pari passo. Palermo si è svegliata in piena estate con la colonnina di mercurio ben alta, fino ai 25 gradi. E come da tradizione, al primo caldo Mondello si è ripopolata. Folla in spiaggia e c'è anche chi ne ha approfittato per un bagno in mare o per praticare sport acquatici. Folla che stride però con le limitazioni del periodo. La Sicilia è ancora zona arancione per l'allerta Coronavirus, gli assembramenti sono vietati e c'è l'obbligo di indossare la mascherina se manca il distanziamento interpersonale.

Quella di oggi sembra però destinata a essere una parentesi perchè il dipartimento regionale della Protezione Civile ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico (valido fino alle 24 di domani) con allerta gialla.