Prima una spallata, poi un pugno in faccia: sedicenne pestato dal branco davanti al Massimo

Stava passeggiando con un amico in centro quando, arrivato davanti al Teatro Massimo, è stato colpito con una spallata da un coetaneo che poi lo avrebbe picchiato violentemente fratturandogli la mandibola e mandandolo in ospedale. Un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato al Civico a seguito dell’aggressione subita sabato notte in piazza Verdi. La vittima si trova ora nel reparto di Chirurgia maxillo-facciale dove domani (martedì 23 aprile) sarà sottoposto a un intervento. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno raccolto la denuncia e acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona che potrebbero aver immortalato la scena e la via di fuga del branco.

A raccontare l’accaduto ai carabinieri, intervenuti in ospedale per raccogliere la denuncia, è stata la stessa vittima: "Ero con un amico - si legge nel verbale che PalermoToday ha potuto consultare - quando sono stato urtato con la spalla da un ragazzo che passeggiava con una coetanea. Gli ho chiesto spiegazioni e mi ha risposto con fare minaccioso 'Sì, qual è il problema?'. Si è avvicinato come per aggredirmi, mi sono tolto gli occhiali e mi ha colpito con un pugno in faccia. Sono arrivati altri ragazzi, amici suoi, che hanno iniziato a colpirmi anche loro. Uno ha pure rotto una bottiglia di vetro, ma forse notando la presenza di altre persone si sono allontanati in direzione di via Ruggero Settimo".

Il sedicenne, ancora stordito per le botte, ha contattato il fratello maggiore che lo ha accompagnato all'ospedale. I medici lo hanno sottoposto ai primi accertamenti che hanno evidenziato la frattura di entrambe le mandibole, ematomi sul naso, spalla e nuca nonché un’escoriazione a un gomito già in passato operato chirurgicamente. Per lui i medici hanno stabilito una prognosi di 15 giorni. Nella denuncia il giovane ha descritto sia i tratti somatici del suo aggressore che l’abbigliamento indossato quella notte, aggiungendo poi di conoscere il ragazzo tramite i social. "Mi ha anche minacciato su Instagram", ha riferito ai carabinieri allegando gli screenshot dei messaggi ricevuti.