Incendio al Molo Trapezoidale, vigile del fuoco fuori servizio si lancia tra le fiamme e lo spegne

Era al Molo Treapezoidale per un aperitivo con gli amici, quando all'improvviso sul tetto del ristorante di Natale Giunta è divampato un incendio. Così un vigile del fuoco palermitano, ma in servizio a Milano, non ci ha pensato due volte e in un attimo si è arrampicato sul tetto e si è precipitato in prossimità del rogo, quindi si è lanciato tra le fiamme e ha spento il fuoco con un estintore prima dell'arrivo dei colleghi.

E' successo sabato scorso (20 aprile) al Citysea del Marina Yachting. Daniele Sgroi, 33 anni, da quattro anni vigile del fuoco in servizio al distaccamento Darwin ai Navigli di Milano, era in vacanza nella sua città quando intorno alle 19 è stato attirato dalla puzza di fumo. "C'era una ragazza - racconta a PalermoToday - che bloccava l'accesso alla zona. Io mi sono identificato e ho immediatamente raggiunto l'incendio". Il rogo sarebbe divampato dalla canna fumaria del ristorante che sorge nella nuova zona del porto. "Le fiamme erano altissime - spiega - ma nonostante tutto mi sono buttato da due metri di altezza sul tetto. Mi sono fatto passare un primo estintore e l'ho scaricato dentro la canna fumaria. Ne sono serviti cinque. Probabilmente l'incendio è stato scatenato da un cortocircuito di un motorino all'interno del canale, che era avvolto dalle fiamme".

Quando i vigili del fuoco del comando di Palermo sono arrivati, non hanno fatto altro che bonificare la zona e controllare anche le cucine collegate. "Grazie a questo intervento tempestivo - precisa Sgroi - il tetto del ristorante è stato salvato per tempo e anche i clienti non sono stati in pericolo. Quando ho scaricato gli estintori, ho avuto un fortissimo calore dato dal ritorno di fiamma. E' stato pericoloso". Nonostante l'intervento sia stato fatto dunque in emergenza, nessuno è rimasto ferito, neppure il pompiere. "Non avevo dispositivi di protezione, ma prima prendi l'incendio - conclude - e prima riesci a estinguerlo semplicemente con gli estintori. Ho rischiato, ma lo rifarei altre cento volte". Una storia a lieto fine che è già arrivata a Milano e che potrebbe portare il vigile del fuoco a ricevere un riconoscimento per il lavoro svolto fuori dal servizio.