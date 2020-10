I boss che si riorganizzavano e votavano in una da sala barba, confermate dieci condanne

Non digerivano più il ruolo comunque ingombrante di Totò Riina e Bernardo Provenzano, per quanto sepolti al 41 bis, e cercavano di svincolarsi dal potere dei corleonesi. Secondo la Procura, tra il 2015 ed il 2016, i boss di Santa Maria di Gesù e Villagrazia avrebbero provato a riorganizzare le gerarchie interne ai mandamenti e - come emergeva da alcune intercettazioni - lo avrebbero fatto "democraticamente", votando cioè ad alzata di mano, riuniti in una sala da barba. Adesso la quarta sezione della Corte d'Appello ha deciso di confermare 10 condanne e di concedere invece lievi sconti di pena ad altri 10 imputati, tutti coinvolti nel blitz "Falco" dei carabinieri, compiuto a novembre del 2017.

I giudici hanno confermato le condanne di Salvatore Binario (un anno e 8 mesi), Pietro Cocco (14 anni), Giuseppe Contorno (14 anni), Gabriele Pedalino (12 anni), Lorenzo Scarantino (12 anni), Antonino Tinnirello (11 anni e 4 mesi), Francesco Vassallo (8 mesi), Riccardo Muratore (un anno), Santino D'Angelo (8 mesi) e di Eugenio Di Peri (un anno e 4 mesi).

La Corte ha poi deciso di concedere degli sconti a Giuseppe Gambino, che passa da 12 anni a 10 anni e 8 mesi, a Natale Giuseppe Gambino, che passa da 10 anni a 7 anni e 4 mesi, a Salvatore Gregoli, che passa da 16 anni a 14 anni e 8 mesi, a Francesco Immesi, da 6 a 5 anni, ad Antonino La Mattina, da 3 anni a 2 anni e 8 mesi (in continuazione), a Gaetano Messina da 16 a 14 anni, ad Antonino Palumbo da 14 anni a 12 anni e 8 mesi, a Francesco Pedalino da 10 a 8 anni, a Pasquale Prestigiacomo da 6 anni a 5 anni e 4 mesi, e ad Antonino Profeta da 10 a 8 anni.

Gli imputati in primo grado avevano scelto l'abbreviato (la sentenza era stata emessa dal gup Ermelinda Marfia) e sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Domenico La Blasca, Filippo Gallina, Angelo Formuso e Debora Speciale. Con "Falco" vennero però arrestate in tutto 27 persone.