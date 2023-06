Lavori al porto, parcheggi "Amari" per i viaggiatori: fino a 120 euro per due giorni di sosta

Brutta sorpresa per i viaggiatori nel primo lungo weekend di vacanza dell'estate: fino a 120 euro da pagare per riprendere l'auto posteggiata al "Parking Amari" all'interno del Porto. Chi ha preso un aliscafo per Ustica o per una delle altre isole minori e ha posteggiato lì la propria vettura per il fine settimana, infatti, per uscire dal parcheggio - ridimensionato nel numero di posti per via dei lavori di Interfaccia per restituire alla città la vista del mare e che prevedono la chiusura del varco principale lungo via Emerico Amari - si è visto chiedere una cifra esorbitante calcolata su una tariffa oraria. Nessun forfait giornaliero, dunque, per soste a partire da 24 ore in poi che di solito ammonta a circa 15 euro per la prima ora, 10 euro per quelle a seguire.

Tariffa oraria anche per soste lunghe al Parking Amari

Nessuna comunicazione ufficiale, se non un cartello di carta affisso in una delle colonnine: "Avviso per tutti gli abbonati, dal 1° giugno le tariffe saranno le seguenti". Ovvero 2 euro l'ora per la sosta di autovetture, 1,50 euro per motocicli, 6 euro per camper e furgoni. Al momento di pagare, inserendo il ticket all'interno della colonnina automatica con indicato l'orario del posteggio, il saldo ammontava a oltre 100 euro per due giorni appena.

La replica di Osp: "E' un errore, rimborsi per tutti"

Dalla società Osp (operatori servizi portuali che gestisce il Parking Amari) fanno sapere che "la vicenda è frutto di un mero errore nei sistemi che ha spinto gli operatori a effettuare l’adeguamento tariffario prima del previsto. La società Osp, che gestisce il parcheggio, sta già provvedendo a rimborsare chiunque ne farà richiesta. Una volta definito il piano, sarà istituita una tariffa per i weekend". Il sistema operativo avrebbe dunque anticipato la nuova tariffazione e, per tale ragione, i responsabili del parcheggio hanno adeguato le tariffe. Chi ha chiamato il numero verde, è riuscito comunque a uscire gratuitamente. Per ottenere il rimborso basta scrivere una mail a info@ospsrl.com presentando copia della ricevuta accompagnata da nome, cognome, numero di targa del veicolo e iban in cui ricevere l’accredito.

Intanto proseguono i lavori per l'Interfaccia

Intanto proseguono i lavori per il progetto esecutivo di "Interfaccia", per ridurre la separazione visiva e fisica della città dal suo waterfront, che vede la ristrutturazione delle vie di accesso al porto di Palermo. Il progetto è stato realizzato da Valle 3.0, grazie al concorso di idee bandito dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale nel 2018. Il lavoro dell’Authority è stato premiato con il cofinanziamento della Commissione europea per l’importo complessivo di quasi 1 milione e mezzo di euro che ha coperto la quota di spese di progettazione definitiva ed esecutiva (il costo complessivo dell’intero intervento è di 35 milioni).

Cosa prevede il progetto

L'intervento di interfaccia porterà a nuovi spazi e immobili polifunzionali completi di servizi per il miglioramento dell’accoglienza per passeggeri e camionisti; sovrappassi e passerelle di collegamento con le stazioni di imbarco passeggeri per evitare conflitti di traffico tra gommato e passeggeri; nuove aree parcheggio capaci di dare accoglienza e riparo a un numero significativo di veicoli pesanti e autovetture in attesa dell’imbarco (al momento in parte accumulate sulla via Crispi con pesanti ripercussioni sul traffico cittadino); sistemi di controllo e varchi mirati a elevare il livello di sicurezza; aree verdi per migliorare la vivibilità e fruibilità degli spazi urbani e portuali. Il progetto, elaborato coerentemente alle previsioni del Piano regolatore portuale e secondo le indicazioni fornite dal Piano integrato di Trasformazione portuale, si sviluppa per circa 400 metri lungo la via Crispi, su una superficie di circa 52 mila metri quadrati compresa tra il molo Santa Lucia e il Molo Vittorio Veneto.

La timeline dei lavori

Lo scorso febbraio, intanto, è avvenuta la consegna parziale dei lavori. Da quel momento la ditta che ha l'appalto dei lavori ha proceduto agli adempimenti necessari per l'autorizzazione sismica e per la bonifica dell’area da eventuali ordigni bellici. Finita questa fase, occorreranno dodici mesi per completare il primo tratto, 75 metri a cavallo del varco Amari (attualmente interessato dai lavori) e altri dodici mesi per il secondo tratto (che "corre" in direzione del varco Santa Lucia). La consegna, tuttavia, è stata ritardata perché si attende la restituzione dell’area attualmente occupata dai lavori per l'anello ferroviario. Ecco, dunque, che i lavori che si stima vengano conclusi per la fine del 2024, sono stati sdoppiati in due tranche.

Finita questa fase, si andrà avanti con la realizzazione di aree a verde, passerelle sopraelevate - raggiungibili tramite scale e ascensori e agganciate alla “piastra”, anch’essa sopraelevata e parallela a via Crispi - che permetteranno di spingersi fino al Cruise Terminal a una quota di circa sette metri.

Qualche dato tra passeggeri, traghetti e crociere

Nei primi tre mesi del 2023 a Palermo, il totale passeggeri, tra crociere e traghetti, è stato di 327.506 contro i 177.711 dell’anno precedente con aumento percentuale dell’84.3%. Numeri che spingono a credere in un ulteriore incremento. "Gli investimenti fatti per migliorare le strutture ricettive e per essere competitivi sui mercati - spiegano da AdSP - sono stati effettuati proprio per acquisire sempre maggiori quote di traffico. Siamo fiduciosi: il 2023 farà segnare ai nostri porti nuovi record".