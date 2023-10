Esplosione all'Arenella, i ladri fanno saltare in aria un altro bancomat

Quinto assalto esplosivo a Palermo nell'ultimo mese e mezzo. Stavolta si è verificato all'Arenella. La scorsa notte la "banda del bancomat" ha fatto saltare in aria lo sportello Atm della filiale della banca Bper di via Papa Sergio I che si trova non lontano dall'hotel Villa Igiea. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 3, ha svegliato i residenti che hanno lanciato l'allarme al 112. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della polizia che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza e avviato le indagini.

Secondo una prima ricostruzione, un po' come successo nelle occasioni precedenti, due uomini sarebbero arrivati in via Papa Sergio I a bordo di uno scooter. Uno di loro si sarebbe avvicinato al bancomat, avrebbe piazzato un ordigno rudimentale e avrebbe azionato l'innesco a debita distanza. Non è chiaro se i due siano riusciti a prelevare il denaro custodito nella cassetta di sicurezza dell'apparecchiatura.

L'ultimo colpo era stato messo a segno in via San Giovanni Di Dio, a Brancaccio. Anche in quell'occasionei ladri avrebbero agito sempre secondo lo stesso modus operandi, non riuscendo però a portare via i contanti. Prima ancora erano stati assaltati i bancomat della Banca di credito cooperativo di Altofonte e Caccamo di viale Regione Siciliana, nella zona di Villa Tasca portando via un bottino da 50 mila euro. Erano andati in fumo invece i precedenti colpi in via Pergusa, ad Altarello, e in via Castellana, a Passo di Rigano.