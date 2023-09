/ Via Castellana, 108

Esplosione nella notte in via Castellana, i ladri tentano il colpo e fanno saltare in aria il bancomat

Nel mirino lo sportello Atm della Banca Sella che si trova alla fine di via Leonardo da Vinci. La banda ha utilizzato la stessa tecnica vista pochi giorni prima ad Altarello, in via Pergusa, non riuscendo però ad arrivare alla cassetta con i contanti. Indaga la polizia