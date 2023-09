Fanno esplodere il bancomat ma scappano senza bottino, il boato in piena notte sveglia il quartiere

Un altro sportello bancomat fatto saltare in aria e un intero quartiere svegliato in piena notte dall'esplosione. E' accaduto intorno alle 3.30 di oggi alla banca di credito cooperativo di Altofonte e Caccamo, che si trova in viale Regione Siciliana 478, in zona Villa Tasca.

Ignoti, con una tecnica già utilizzata diverse volte in recenti colpi, con un ordigno rudimentale hanno distrutto la struttura all'ingresso dell'istituto di credito, ma non sono riusciti nell'intento di portar via i soldi contenuti dal dispositivo. Un passante ha segnalato la presenza di tre persone su scooter che successivamente si sono allontanate. Sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Mezzomonreale. Stamattina sul posto erano anche presenti volanti della polizia.