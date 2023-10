Esplosione nella notte a Brancaccio, la banda del bancomat colpisce ancora

Con quest'ultimo sale a quattro il numero dei bancomat fatti esplodere in città. Un boato ha svegliato la scorsa notte il quartiere di Brancaccio dove i ladri hanno tentato il furto facendo esplodere lo sportello Atm della banca Bper di via San Giovanni Di Dio 27. "Ci era sembrato un terremoto, o un incidente ferroviario", racconta a PalermoToday una residente svegliata dal forte rumore provocato dalla bomba piazzata dalla banda.

Sull'episodio indagano i carabinieri che, dopo le numerose segnalazioni arrivate al 112, sono intervenuti avviando le ricerche dei responsabili ed eseguendo i rilievi su ciò che è rimasto del bancomat. Secondo una prima ricostruzione i ladri avrebbero posizionato un ordigno rudimentale davanti all'apparecchio e avrebbero azionato un innesco a debita distanza, ma ancora non è chiaro se siano riusciti o meno a portare via i contanti custoditi nella cassetta di sicurezza dell'Atm. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.

Quello della scorsa notte è dunque l'ultimo dei quattro assalti ai bancomat registrati nell'ultimo mese. Prima ancora i ladri - e il sospetto è che la mano sia sempre la stessa - avevano colpito la Banca di credito cooperativo di Altofonte e Caccamo di viale Regione Siciliana, nella zona di Villa Tasca portando via un bottino da 50 mila euro. Erano andati in fumo invece i precedenti colpi in via Pergusa, ad Altarello, e in via Castellana, a Passo di Rigano.