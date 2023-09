Boato nella notte ad Altarello, i ladri tentano il colpo alle Poste e fanno esplodere il bancomat

Un boato che ha squarciato il silenzio della notte svegliando i residenti con quella che sembrava l'esplosione di un ordigno. Tentato furto in via Pergusa, ad Altarello, dove la scorsa notte, intorno alle 2, i ladri hanno fatto saltare in aria il bancomat delle Poste per cercare di rubarne il contenuto. "Io dormivo profondamente nella mia stanza da letto - racconta a PalermoToday una donna che vive nell'appartamento che si trova proprio sopra lo sportello Atm - mentre i miei figli l'hanno sentito e si sono spaventati molto. Pensavano fosse esplosa una bomba. Per fortuna non abbiamo avuto danni", conclude.

Secondo una prima ricostruzione due persone sarebbero arrivate a bordo di uno scooter in via Pergusa e avrebbero piazzato qualcosa, forse una bombola di gas, davanti all'apparecchio che si trova sotto i portici all'altezza di via Gela. Dopo aver azionato una sorta di innesco i due si sarebbero messi a distanza di sicurezza attendendo l’esplosione che, secondo i loro calcoli, gli avrebbe consentito di scappare con il denaro. La deflagrazione però ha avuto l’unico effetto di distruggere il bancomat senza permettergli di mettere le mani sui contanti. A quel punto i due sono fuggiti a mani vuote facendo perdere le tracce prima dell'intervento delle forze dell'ordine.

In pochi minuti l’area si è riempita di pattuglie di polizia che hanno avviato le ricerche dei sospettati ed effettuato i rilievi con il supporto del personale della Scientifica. Al vaglio anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della filiale postale e delle altre attività commerciali vicine. Per tamponare una squadra di tecnici incaricata da Poste ha provveduto a saldare una grossa piastra in metallo per coprire il buco provocato dall'esplosione che ha distrutto lo sportello, ora presidiato da una guardia giurata. Resta da chiarire se ci siano state conseguenze o se siano stati registrati i danni all'interno della filale che per un po' non avrà il bancomat disponibile.