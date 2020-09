Magistrato della Corte d'Appello positivo al Coronavirus: "Prudenza, ma niente allarmismi"

Il Coronavirus entra anche al Palazzo di giustizia. Un magistrato della Corte d'Appello è risultato positivo al tampone ed è in autoisolamento nella propria abitazione. Si tratta di un caso asintomatico e le sue condizioni di salute sarebbero buone.

"E' già stata effettuata la sanificazione dei locali - dice all'Adnkronos Matteo Frasca, presidente della Corte d'Appello -. E' già scattato il protocollo previsto in questi casi con il tracciamento dei contatti del magistrato. Se possibile adesso ci sarà ancora più rigore. Bisogna essere prudenti e responsabili ma senza allarmismi ingiustificati".

In questi mesi al Palazzo di giustizia sono state adottate misure anti-Covid: misurazione della temperatura all'ingresso, distanziamento e obbligo di mascherina e orari fissi e contingentati per le udienze, distributori di gel disinfettante in ogni aula e corridoio delle strutture giudiziarie.

Nelle ulttime ore si sono registrati dei casi di Covid anche al liceo Dolci, dove sono stati interrotti i corsi di recupero in presenza, e al polo tecnico del Comune in via Ausonia, dove oggi avverrà la sanificazione. Sono invece saliti a 12 i contagiati per il focolaio di Coronavirus alla Rap.