VIDEO | Il focolaio alla Rap, tampone per i dipendenti: "Abbiamo paura di portare il Covid a casa"

Mentre salgono a 12 i contagiati, nell'autoparco di via Ingham, esami per tutti i lavoratori della partecipata del Comune. Non poca la preoccupazione tra chi si sottoporrà al test. "Non è detto che saremo tutti positivi"