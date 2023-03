Stabilizzazione dei precari Covid? Gli amministrativi idonei al concorso Asp: "Prima veniamo noi"

Il Comitato idonei del concorso per collaboratori amministrativi dell'Asp Palermo s'inserisce nella trattativa fra l'assessorato alla Salute e i sindacati che sostengono la stabilizzazione dei precari Covid, minacciando azioni legali se la Regione dovesse assorbire questo personale senza prima attingere dalle "graduatorie già approvate e tuttora vigenti": ovvero quella degli amministrativi di categoria D che hanno sostenuto appena sei mesi fa una selezione pubblica e sono risultati idonei.

E' questo il senso di una nota in cui il comitato esprime "il proprio sconcerto per l'assoluta mancata considerazione" e sulle 'ipotesi di stabilizzazione dice: "Qualunque comprensibile aspirazione dei precari Covid, quand'anche legittimata da normative regionali o nazionali, non può sovvertire il disposto costituzionale: nella Pubblica amministrazione si accede tramite concorso pubblico".

"Riteniamo e auspichiamo, dunque, che il presidente della Regione Schifani e l'assessore Volo si astengano dall'assumere iniziative che ledano gli interessi degli idonei inseriti in graduatorie di merito di enti del servizio sanitario regionale, invitandoli altresì ad un confronto con una nostra delegazione, al fine di poter rappresentare loro le nostre legittime istanze. Ribadendo che ogni forma di stabilizzazione non potrà che venire in secondo piano, rispetto ad un concorso pubblico per titoli ed esami, qualora il superiore auspicio verrà disatteso, ci riserviamo ogni e qualsivoglia azione giudiziaria e non a tutela della valorizzazione del merito e dei nostri interessi", conclude il comitato idonei del concorso per collaboratori amministrativi dell'Asp.