Orrore alla Guadagna, cane ucciso a pietrate per strada: "Gesto vile, chi ha visto parli"

Un cane massacrato a pietrate in una strada della Guadagna. Una meticcia di nome Stella è stata ritrovata morta questa mattina a colpi di sassi in via Stazzone. Non si conosce ancora l'autore del gesto, avvenuto tra le 7 e le 8.15. Brutto risveglio per il quartiere che da anni aveva adottato questa cagnetta di 7 anni. Per motivi ad ora inspiegabili, ignoti avrebbero lanciato una grossa pietra contro Stella, ferendola a morte e lasciandola agonizzante in una pozza di sangue.

I residenti sono stati ascoltati dalla polizia, immediatamente accorsa sul posto. Le telecamere di videosorveglianza della zona sono state sequestrate e potrebbero portare all'identificazione degli autori dell'uccisione. "Era la randagia del quartiere, un 'canuzzo' adorabile - racconta a PalermoToday Ilenia Rimi, volontaria animalista -. Era benvoluta da tutti, l'autore di questo vile gesto deve pagare. Quella pietra piena di sangue accanto alla carcassa di Stella non ci fa sperare nulla di buono".

Adesso alla Guadagna lanciano un appello. "Chi sa parli - spiegano - e si faccia vivo anche in forma anonima. Solo attraverso le segnalazioni di chi ha visto cosa è accaduto a Stella, potremo darle giustizia. Crediamo nel senso civico della brava gente. Stentiamo a credere che esistano persone capaci di assassinare in modo così efferato un animale che non ha alcuna colpa".

Episodio analogo è accaduto la scorsa estate quando un uomo avrebbe picchiato e affogato un cane nel porticciolo dell'Arenella. In quell'occasione l'autore del gesto fu denunciato per maltrattamento di animale, ovvero il pitbull poi ribattezzato da alcuni volontari Jesus. L’auto dell’uomo fu immortalata da alcune telecamere piazzate in zona che avrebbero ripreso il mezzo ad un orario compatibile con quello denunciato da alcuni testimoni.