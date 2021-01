Bimba vittima di sfida social, TikTok: "Sicurezza nostra priorità e collaboriamo a indagini"

Antonella Sicomero ha perso la vita per una prova di resistenza sull'app in cui "vince" chi riesce a sopportare più a lungo la condizione di asfissia. I responsabili della piattaforma: "Non consentiamo alcun contenuto che incoraggi, promuova o esalti comportamenti che possano risultare dannosi"

"Siamo davanti ad un evento tragico e rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze e pensieri di vicinanza alla famiglia e agli amici di questa bambina. La sicurezza della community TikTok è la nostra priorità assoluta, per questo motivo non consentiamo alcun contenuto che incoraggi, promuova o esalti comportamenti che possano risultare dannosi". A dichiararlo è un portavoce di TikTok in merito alla morte di Antonella Sicomero, la bimba di appena 10 anni ricoverata ieri sera all'Ospedale dei bambini e per la quale i medici hanno avviato l'accertamento di morte cerebrale. La bambina è rimasta vittima di una prova di resistenza sull'app in cui "vince" chi riesce a sopportare più a lungo la condizione di asfissia.

La portavoce di TikTok sottolinea che l'app utilizza "diversi strumenti per identificare e rimuovere ogni contenuto che possa violare le nostre policy. Nonostante il nostro dipartimento dedicato alla sicurezza non abbia riscontrato alcuna evidenza di contenuti che possano aver incoraggiato un simile accadimento, continuiamo a monitorare attentamente la piattaforma come parte del nostro continuo impegno per mantenere la nostra community al sicuro. Siamo a disposizione delle autorità competenti per collaborare alle loro indagini".

La Procura ha infatti aperto un'inchiesta e la polizia ha già sequestrato lo smartphone utilizzato dalla bambina per accedere alla piattaforma di TikTok.