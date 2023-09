Bagheria, a 6 anni dallo scandalo in Comune cancellate tutte le accuse per l'ex sindaco Cinque

A sei anni dal terremoto amministrativo e politico che travolse il Comune di Bagheria, con la notifica all'allora sindaco grillino Patrizio Cinque (da tempo fuori dal Movimento) di un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con accuse gravissime per un primo cittadino - che spaziavano dalla turbativa d'asta al falso ideologico, a presunte irregolarità nell'affidamento della gestione del palazzetto dello sport e del servizio di smaltimento dei rifiuti, fino alla rivelazione di segreto d'ufficio - non è rimasto nulla di quell'inchiesta. La prima sezione della Corte d'Appello ha infatti cancellato l'unico capo d'imputazione rimasto in piedi con la sentenza di primo grado - quello di rivelazione di segreto d'ufficio - e di conseguenza la condanna a 8 mesi (pena sospesa) per Cinque, ma anche per l'ispettore dei vigili urbani, Domenico Chiappone.

Il collegio presieduto da Adriana Piras ha accolto le tesi degli avvocati Antonio Di Lorenzo, Enza Scardina e Filippo Liberto, che assistono l'ex sindaco, e quelle dell'avvocato Salvo Priola, che difende l'altro imputato: per i giudici "il fatto non sussiste". Il tribunale di Termini Imerese, presieduto da Vittorio Alcamo, il 23 febbraio dell'anno scorso aveva assolto altri sei imputati, scagionato Cinque e Chiappone da tutte le accuse, tranne appunto quella di rivelazione di segreto d'ufficio.

L'indagine dei carabinieri, coordinata dalla Procura di Termini Imerese, aveva determinato uno scandalo anche a livello nazionale, tanto che Luigi Di Maio aveva immediatamente preso le distanze dal sindaco eletto nelle liste del Movimento 5 Stelle e con toni durissimi.

I filoni investigativi erano diversi e riguardavano anche un appalto da 5 milioni per lo smaltimento dei rifiuti, quello (mai realizzato) per l'affidamento a una società del palazzetto dello sport di Bagheria e alcuni accertamenti della polizia municipale su un immobile abusivo del cognato di Cinque. L'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio riguardava proprio quest'ultima vicenda: al Comune era arrivata una lettera in cui una persona, spacciandosi (come si scoprì solo dopo) per il parente dell'ex sindaco autodenunciava il possesso di un edificio non a norma. Il documento venne protocollato, ma l'ispettore dei vigili Chiappone avrebbe contattato Cinque per fargli presente la vicenda. A sua volta, secondo l'accusa, l'ex primo cittadino avrebbe chiamato il cognato per chiedergli dei chiarimenti. Da qui la presunta rivelazione di segreto d'ufficio.

L'immobile di proprietà del cognato di Cinque ebbe poi una corsia preferenziale nella lotta all'abusivismo edilizio lanciata dall'allora sindaco e qualche giorno dopo vennero fatti degli accertamenti e in poco tempo fu notificato anche l'ordine di demolizione.