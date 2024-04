Il fondatore della Gls di Carini arrestato per mafia, Pellerito: "Infangata la mia reputazione"

"Anche perché nel paese una volta politicamente, qualche parola potevo dirla, oggi, c'è quello che mi è andato a denunciare, a dire 'era mafioso' e questo è il sindaco per me! Ora in questa legislatura, io avrei voluto che a Carini il sindaco lo doveva fare quel mio compare, purtroppo l'invidia, le dicerie, non è stato possibile. Se Pierpaolo Pellerito andava a fare il sindaco, il sindaco sarebbe stato Giovanni Palazzolo", così diceva intercettato proprio Palazzolo, fondatore della Gls di Carini, finito in carcere per mafia nei giorni scorsi. Ma Pierpaolo Pellerito ora, con un comunicato stampa, tiene a precisare diversi punti e a prendere le distanze dalle affermazioni riportate nell'ordinanza di custodia cautelare.

L'affermazione riportata "è assolutamente priva di fatti e contenuti", scrive Pellerito e rimarca "che in realtà allude ad un mio rapporto personale e familiare con Palazzolo e sembra avere come unico obiettivo denigrare e infangare la mia persona, pur sapendo che la mia umile condotta è sempre stata orientata e determinata al rispetto della trasparenza e conforme alle leggi vigenti nel tempo. Sono pronto, quindi, a difendere la mia immagine, la mia reputazione da qualsiasi strumentale piano che tende ad infangare e a distorcere quanto ho realizzato in tanti anni come Uomo pubblico e professionale".

E continua: "Solo a titolo di cronaca, in tutti gli anni della mia carriera pubblica (nel ruolo di Commissario straordinario nei diversi Comuni siciliani, Consorzi e Ipab poi come funzionario della Regione Siciliana, ispettore degli Enti locali siciliani, assessore e poi presidente del Consiglio comunale di Carini), ho sempre avuto in mente e ossequiato le leggi e le conseguenti decisioni necessarie e funzionali ai ruoli e ai compiti che ricoprivo, tenendo alta, e senza ipocrisie, la mia moralità. Non c'è dubbio che la necessità e la chiarezza delle cose sia oggi un inderogabile presupposto per stabilire la pura verità sugli eventi passati e presenti che coinvolgono la mia persona e per essa spenderò tutte le mie risorse affinché la mia immagine non venga vilipesa, infangata e mortificata così come è stato fatto in questa occasione. Proprio per questo mi dichiaro disponibile a collaborare, laddove fosse necessario, a sopportare e resistere alle insinuazioni, alle invidie (l'invidioso se non trova nulla inventa), alle dicerie e ad allenare la propria resilienza, per ristabilire il corretto corso degli eventi che coinvolgono questo territorio e per il quale mi sento di affermare, senza ombra di dubbio, che da cittadino onesto e libero contribuirò a riportare fiducia e speranza, insieme a chi vuole bene Carini".

"Non sembra superfluo sottolineare, infine, che - si legge ancora nella nota di Pellerito - in questi tempi burrascosi dove i principi etici di disciplina e di onore, come recita la Costituzione, oltre la legalità, la democrazia e la speranza, devono sempre trionfare, soprattutto per difendere l'idea e il cattolicesimo democratiico, che appartengono alla mia storia, alla mia tradizione e alla mia impostazione politica, nonché per affermare l'importante questione morale di che trattasi, a garanzia della propria personalità moderata e della fiducia dei cittadini carinesi".