Il Partinicaudace vince contro Castelvetrano, mister Mazzola: “Finalmente raccogliamo i frutti del nostro lavoro”

Prima vittoria in campionato per il Partinicaudace che al San Salvatore batte per 3-1 la Folgore Castelvetrano. La partita prende una piega chiara già nel primo tempo quando la formazione neroverde conquista il doppio vantaggio grazie alle reti di testa dei due centrali di difesa Celestra e Alfano.

Nella ripresa il Partinicaudace trova il terzo gol con Zerbo che segna da posizione ravvicinata dopo un buono spunto di Parisi. L’espulsione di Alfano anima un po’ il finale di partita ma il forcing degli ospiti si traduce solamente nel gol della bandiera di Parisi. In virtù di questo successo i neroverdi salgono a quota quattro punti in classifica raggiungendo San Vito, Casteldaccia, Raffadali e Kamarat.

L’allenatore del Partinicaudace Giuseppe Mazzola ha parlato della partita congratulandosi con la sua squadra: “Finalmente raccogliamo i frutti del lavoro fatto fino ad ora -afferma il tecnico a PalermoToday- non abbiamo demeritato con il Resuttana, dovevamo essere più cinici a San Vito. Il calendario ci ha messo nelle prime partite - prosegue - di stagione tutte squadre toste e ben organizzate. Oggi siamo stati bravi a sbloccarla e poi raddoppiare a primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo giocato più accorti dietro riuscendo a sfruttare gli spazi lasciati dalla Folgore. Abbiamo sofferto molto dopo l’espulsione del nostro difensore Alfano - conclude -ma i ragazzi hanno dato veramente tutto per riuscire a portare a casa questa vittoria. Da martedì inizieremo a pensare alla trasferta di Alcamo”.

Montoleone: “Felice per il successo dopo la beffa contro il San Vito”

Anche il presidente del club Giovanni Montoleone ha espresso soddisfazione per il successo della squadra: “Sono felicissimo per questa prima vittoria in campionato - afferma a PalermoToday - dopo la delusione di domenica scorsa con il pareggio del San Vito Lo Capo al novantacinquesimo. In Promozione nessuna gara è scontata, inoltre la Folgore è un’ottima squadra, pertanto, ciò dà ancora più valore a questi tre punti. Abbiamo disputato un’ottima prestazione andando sul 3-0, poi siamo rimasti in 10 e abbiamo subito il ritorno della Folgore ma ci può stare”.