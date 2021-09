La Don Carlo Misilmeri vince ancora: Casteltermini battuto 4-0 all'Aloisio

Secondo successo di fila per la Don Carlo Misilmeri che dopo la vittoria di scorsa settimana a Monreale si ripete tra le mura amiche del Giovanni Aloisio battendo il Casteltermini con un netto 4-0.

La storia della va in una precisa direzione nel primo tempo, a cavallo tra il 24' e il 29' di gioco frangente nel quale la Don Carlo prende il largo segnando tre gol.Ad aprire le marcature è Mendola con una conclusione dal limite dell'area che scivola dalle mani di De Miere ed entra in porta. Poi è D'Angelo a segnare il raddoppio sugli sviluppi calcio d'angolo dalla destra, spingendo in retesponda di Di Giuseppe sul secondo palo. Il terzo gol porta la firma di Di Giuseppe che batte De Miere con un bel tiro incrociato.

Nel secondo tempo la Don Carlo si limita ad amministrare il vantaggio acquisito nel primo tempo con il Casteltermini resta in dieci uomini per il rosso rimediato da Jallow. I biancorossi trovano il gol del definitivo 4-0 con il colpo di testa del giovane Lombardo che completa la festa. In virtù di questo successo Misilmeri sale a sei punti raggiungendo in classifica l'Akragas.

Utro: "Complimenti ai ragazzi, felice per la porta imbattuta"

Il tecnico della Don Carlo Misilmeri Salvatore Utro ha elogiato la squadra per l'atteggiamento messo in campo: "Anche oggi faccio i complimenti ai ragazzi - ha spiegato - ho visto grande spirito, ho fatto cinque cambi e tutti si sono fatti trovare pronti. Abbiamo fatto un grande primo tempo, siamo stati intensi nel momento giusto della partita. Dopo 18 minuti avevamo creato due occasioni per sbloccarla, poi nella parte centrale del primo tempo abbiamo chiuso la partita. Nel secondo tempo non abbiamo sprecato energie. Quello che mi è piaciuto è l'atteggiamento collettivo. Da due partite non prendiamo gol, questo mi fa ben sperare. A livello difensivo stanno lavorando bene, da squadra, e questo mi piace"