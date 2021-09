Eccellenza, arriva la prima vittoria per la Parmonval, Marsala battuto 2-0

Prima vittoria in campionato per la Parmonval che al Lo Monaco di Mondello piega le resistenze della Dolce Onorio Marsala imponendosi per 2-0 . La squadra biancazzurra per l'occasione di nero vestita ha sin da subito controllato la partita contro un avversario che pur crescendo di giri con il passare dei minuti ha dato l'impressione di essere al momento (e per forza di cose) ancora un cantiere aperto.

Per mettere in chiaro quale sarebbe stata la storia della partita son bastati cinque minuti, il tempo servito alla Parmonval per trovare il vantaggio. A realizzarlo il rientrante Bartolo Caronia con una rete d'alta scuola segnata con un velenoso tiro dalla distanza quasi di prima intenzione su un rinvio sbagliato del portiere marsalese Allai. Dopo il gol dell'1-0 la Parmonval controlla agevolmente il campo e attacca la profondità in pochi tempi di gioco con il Marsala che ogni tanto riesce a trovare qualche trama buona senza però mai impensierire troppo né Tarantino né la retroguardia.

Al netto di qualche occasione creata da Calagna, decisamente il migliore del Marsala, la partita di fatto è stata un monologo della squadra palermitana che ha trovato il gol del 2-0 ancora con Bartolo Caronia nel finale di tempo con un colpo di testa su un traversone di sinistra di Cincotta. Nel secondo tempo il forcing della squadra di Mondello ha prodotto tante occasioni, ma sia per i meriti di Allai che per un po' di imprecisione sotto porta, il punteggio è rimasto immutato.

Per i ragazzi di mister Rinaudo è comunque un successo psicologicamente importante ottenuto al termine di una partita ben giocata e amministrata contro un avversario forse non irresistibile che però ha dato tutto quel che aveva. La squadra biancazzurra sale a quota quattro punti issandosi provvisoriamente nella prima metà della classifica.