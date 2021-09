Eccellenza, i risultati delle palermitane: l’Oratorio San Ciro e Giorgio cade ad Agrigento

Nelle partite di ieri vittoria per la Parmonval su Marsala e pari a reti bianche del Cus contro Casteltermini. Il Monreale. Brutta caduta del Monreale a Campofranco contro il Canicattì; seconda vittoria consecutiva per la Don Carlo Misilmeri

Si è conclusa la terza giornata del girone A di Eccellenza Sicilia che consegna alla storia un week-end agrodolce per le squadre palermitane in cui il bilancio complessivo parla di due successi, un pareggio e due sconfitte.

Prima sconfitta stagionale per l’Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo che all’Esseneto dopo essere rimasto in dieci per l'espulsione di Ciancimino viene sconfitto di misura dall’Akragas in un match deciso dal gol di Lukas Corner al 56’. Cade anche Monreale che perde a Campofranco contro il quotato Canicattì per 4-1. Vince invece la Don Carlo Misilmeri che al Giovanni Aloisio sconfigge per 4-0 il Casteltermini conquistando il secondo successo consecutivo.

Nelle partite giocate ieri si registra la prima vittoria della Parmonval che al Lo Monaco batte per 2-0 il Dolce Onorio Marsala con la doppietta di Bartolo Caronia. Terzo pareggio consecutivo per il Cus che blocca in casa la capolista Casteltermini.

I RISULTATI

Parmonval-Marsala 2-0 (giocata ieri) 4’ 45’ Caronia

Cus-Castellammare 0-0 (giocata ieri)

Don Carlo Misilmeri-Casteltermini 4-0: 24’ Mendola, 25’ D’Angelo, 29’ Di Giuseppe, 49’ Lombardo

Akragas-Oratorio San Ciro e Giorgio 1-0: 56’ Corner

Canicattì-Monreale 4-1: 7’ Morana, 11’ Iraci, 62’ Raimondi, 77’ Gueye; 19’ Cardinale

LA CLASSIFICA

Nissa 9; Canicattì, Castellammare, Mazarese 7,Don Carlo Misilmeri, Akragas 6; Sciacca, Enna, Parmonval, Mazara 4; Cus 3; Oratorio San Ciro e Giorgio 2; Monreale, Casteltermini 1; Pro Favara, Dolce Onorio Marsala 0