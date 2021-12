Lentini, l’attaccante del (e di) Carini: “Continuando così ci toglieremo grandi soddisfazioni”

In questa prima parte di stagione il Città di Carini ha compiuto un percorso molto coerente con l’obiettivo iniziale di una salvezza tranquilla. La squadra allenata da mister Virga, composta da un gruppo che si conosce dalla Prima Categoria e ricco di tanti ragazzi del comune carinese, è esattamente a centro-gruppo del girone A di Promozione a quota 17 punti, più vicina alla zona play-off che a quella playout. L’attaccante Kevin Lentini, tornato da poco nella squadra del suo paese, analizza il percorso della squadra.

In prima battuta il giocatore carinese parla della partita di domenica, che ha visto la sua squadra vincere lo scontro interno contro la Supergiovane Castelbuono con un perentorio 4-0 nel quale ha trovato la sua prima rete stagionale: “Questa è stata una partita molto preparata da noi in settimana - afferma a PalermoToday -volevamo fortemente questa vittoria per stare un po’ più sereni per il proseguo del campionato, sono molto felice di aver trovato il gol che mancava ormai da tempo ma ancora più felice per questa vittoria meritata. Abbiamo lottato su tutti i palloni e abbiamo dimostrato ancora una volta che siamo un gruppo unito e fortemente attaccati alla maglia che indossiamo”.

Lentini ha poi parlato del suo legame con la squadra, in cui è tornato dopo due anni disputati in Eccellenza con il Castellammare: “Il Carini si può dire che è la mia seconda casa - racconta - la mia scelta è stata dovuta dal semplice fatto che volevo continuare a giocare per il mio paese e ritrovare i miei vecchi compagni e il mio mister che mi ha dato tanta fiducia. Per me il Carini è come una famiglia, è un gruppo fantastico, un gruppo solido ormai da 4 anni, insomma il Carini è una realtà che mai nessuno potrà imitare, per l’impegno e i sacrifici che facciamo”.

L’attaccante rossoblù analizza poi il percorso della squadra, tracciando un bilancio nel complesso molto positivo: “Purtroppo abbiamo perso dei punti strada facendo che potevamo evitare - dice - ma siamo lo stesso contenti perché stiamo disputando un buon campionato. Sono convinto che continueremo così è ci toglieremo qualche soddisfazione che ci spetta da tempo. Il girone di ritorno sarà come un altro campionato, si sa, sarà molto più dura del girone d’andata ma noi siamo pronti e siamo molto fiduciosi delle potenzialità che abbiamo”.

In chiusura Lentini esprime le sue sensazioni in vista del girone di ritorno del campionato di Promozione: “Ritorno al discorso che ho fatto poc’anzi - conclude -per me il campionato di ritorno sarà molto più difficile perché ognuno lotta per gli obbiettivi che si è prefissato ad inizio stagione con notevoli cambiamenti in alcune squadre, noi saremo sempre pronti per andarcela a giocare con tutti come abbiamo dimostrato in questo girone d’andata e convinti di poterci salvare con un po’ più di tranquillità”.