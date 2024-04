Palermo, buone notizie per Mignani: Ranocchia ha lavorato in gruppo

È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo di Michele Mignani in vista della prossima gara casalinga contro la Reggiana.

I rosanero hanno svolto un’attivazione, un lavoro metabolico, possesso palla ed una partita in una porzione ridotta del campo.

L’ottima notizia arriva dall’infermeria: Filippo Ranocchia è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Il calciatore, fermo ai box dalla partita di Lecco per una lesione muscolare, oggi ha regolarmente partecipato alla sessione pomeridiana a Torretta. Il calciatore è stato schierato, nelle esercitazioni tattiche svolte, nella posizione di mezzala, sia a sinistra che a destra. Ranocchia, dunque, tornerà a far parte dell’elenco dei convocati per il match di sabato pomeriggio contro la Reggiana. La fantasia del giocatore potrebbe rivelarsi molto utile in questo finale di stagione.

Alo Vasic, invece, ha proseguito il lavoro differenziato ma dovrebbe rientrare in gruppo in settimana.