Palermo, Mancuso è sicuro: "In questo finale di stagione sarà importante la forza del gruppo"

“In questo finale di stagione sarà importante la forza del gruppo”. Leonardo Mancuso, attaccante del Palermo, in un’intervista al sito ufficiale si sofferma sul rush finale che attende la squadra: 4 gare ancora per concludere la regular season, poi i playoff.

“Contro il Parma abbiamo fatto una buonissima partita dimostrando di potercela giocare con chiunque – afferma -, come fatto durante tutto il campionato. Contro le squadre di alta classifica abbiamo sempre fatto bene, la consapevolezza di non essere inferiori a nessuno servirà soprattutto ai playoff dove incontreremo squadre del nostro livello. Il gol con la Sampdoria per me è stato molto importante, mi sono fatto sempre trovare pronto. Cercherò di dare il mio contributo sino alla fine. In questo finale di stagione sarà importante la forza del gruppo, chiunque venga chiamato in causa qui risulta decisivo: sia che giochi 90 minuti che soltanto per poco”.

L’attaccante, infine, si sofferma poi sulla nuova gestione Mignani e sulla prossima sfida di sabato pomeriggio contro la Reggiana: “Sta cercando di trasmetterci le sue idee di compattezza e unione - ha precisato - noi stiamo cercando di metterle in pratica, abbiamo ancora queste ultime partite per assimilare al meglio le sue idee. Sono sicuro che il pubblico sarà importante anche nel finale di stagione, sabato verrà a giocare la Reggiana: sono in un momento non positivo, ma questo non vuol dire nulla, noi ci faremo trovare pronti. Dobbiamo cercare di portare a casa più punti possibili e arrivare al meglio ai playoff, serve anche incrementare l’unione tra di noi. Palermo è una tappa importante per la mia carriera - ha concluso - sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni in questo finale di stagione”.