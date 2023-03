Palermo decimato contro il Parma: out in sei, Verre spera di raggiungere i compagni in ritiro domani

Il Palermo di Eugenio Corini sabato affronterà il Parma, in uno scontro importantissimo in chiave playoff, senza diversi calciatori. Non ci saranno al Tardini Marconi, Sala, Bettella, Broh, Nedelcearu e Di Mariano. Nemmeno Verre, al momento, figura tra i convocati: il calciatore alle prese con la febbre, però, potrebbe raggiungere domani i compagni in ritiro ed essere disponibile almeno per la panchina. Saranno della trasferta, invece, Matteo Brunori e Mirko Pigliacelli: il capitano ha recuperato ed è a disposizione anche se la sensazione è che non partirà dall’inizio; il portiere oggi era sfebbrato e dovrebbe regolarmente difendere i pali rosanero. Un Palermo decimato, dunque, che però affronterà gli emiliani con lo stesso spirito di sempre. Ne è convinto Eugenio Corini, che oggi in conferenza stampa ha fatto il punto sugli infortunati e sulla sfida del Tardini.

“Stulac - ha detto Corini - inizierà un percorso riabilitativo a Manchester, mentre Elia sta recuperando dall’infortunio al ginocchio a Bergamo. Marconi, Broh, Bettella e Sala abbiamo la speranza di recuperarli per la settimana prossima, non abbiamo voluto affrettare i tempi. Verre ha avuto la febbre, abbiamo preferito lasciarlo a casa oggi: capiremo se potrà raggiungerci a Parma almeno per la panchina. Nedelcearu è rientrato dalla nazionale e si è sentito poco bene, anche lui è con la febbre e non è a disposizione. Di Mariano ha gestito il fastidio con cui convive da un po’ al ginocchio ma sente ancora male e lo staff approfondirà con esami e una visita specialistica”.

Nonostante le assenze, però, l’identità della squadra rosanero resta la stessa: nelle ultime uscite la formazione di Corini ha saputo esaltarsi nelle difficoltà. “L’identità della squadra rimarrà sempre quella su cui abbiamo lavorato – ha detto Corini - secondo me variare con pochi giorni a disposizione non ha senso. La squadra ha una sua struttura che va rispettata. Abbiamo lavorato su più situazioni per avere un adattamento a gara in corso, però i principi e le idee rimangono i nostri. La volontà era di andare a Parma in modo diverso ma la forza di questa squadra è quella di reagire alle difficoltà. Chi reagisce alle difficoltà è molto è più forte, questa attitudine ce l’abbiamo dentro secondo me. Affrontiamo una squadra di grande valore, noi avremo quasi 3.000 tifosi che ci spingeranno, tanti cuori rosanero che ci accompagneranno. Reagiremo, sentiamo questa spinta, lavorerò con la squadra per fargliela percepire. Insieme siamo più forti, l’ho detto spesso: sabato avremo bisogno ancora di più di questa spinta dei tifosi”.

La squadra è partita questo pomeriggio per il ritiro di Parma, dove domani sosterrà una seduta di rifinitura.