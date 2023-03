Palermo in ansia per Pigliacelli e Verre, non si sono allenati per la febbre: in dubbio per Parma

E' proseguita questa mattina la preparazione del Palermo allenato da Eugenio Corini, in vista del match di sabato prossimo contro il Parma. I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e sprint, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva e una partita a tema.

Assenti, a causa di una sindrome influenzale con stato febbrile, Mirko Pigliacelli e Valerio Verre. Le condizioni dei due giocatori verranno valutate nelle prossime ore e nell'ultima seduta in sede prima della partenza: si cercherà di capire se i due potranno recuperare per sabato pomeriggio. Sarebbero due assenze pesantissime per Corini, che deve fronteggiare già altri infortuni: Marconi, Bettella, Sala, Broh e Brunori.

Per il capitano, comunque, filtra ottimismo sulla sua convocazione. Pigliacelli ha giocato tutte le partite di questa stagione, comprese anche le gare di coppa Italia con Reggina e Torino: per Massolo, dunque, sarebbe l'esordio stagionale dopo la finale playoff dello scorso anno contro il Padova. Il gruppo rosanero partirà per Parma domani pomeriggio e sosterrà la seduta di rifinitura venerdì.