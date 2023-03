Corini in panchina contro il Parma: dopo il ricorso del Palermo i giudici dimezzano la squalifica

Eugenio Corini siederà in panchina nel match contro il Parma: la Corte Sportiva d'Appello, sezione prima, ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla società rosanero.

Dopo l’udienza di oggi, tenutasi in videoconferenza, è arrivato il verdetto. Come si legge nel dispositivo "la Corte accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara in quella di una giornata effettiva di gara, oltre ammenda di 8 mila".

Il tecnico rosanero ha già saltato il match contro il Modena, prima della sosta. Pertanto, al Tardini, sarà regolarmente seduto in panchina a guidare i suoi in un match fondamentale per la corsa ai playoff.