Il Palermo abbatte la Turris, i rosanero ne fanno 5 ai corallini

Serie C Girone C

La trama è sostanzialmente già vista: alla dannazione in trasferta segue la redenzione in casa. La sceneggiatura questa volta però presenta diversi effetti speciali che rendono il tutto più avvincente. Dopo la sconfitta contro il Foggia il Palermo si riscatta demolendo letteralmente la Turris con un 5-0 perentorio figlio di una gara dominata dall’inizio alla fine, sbloccata da un'autorete degna di "Mai dire gol" del difensore Sbraga e legittimata nei minuti successivi. I rosanero salgono a 45 punti, provvisoriamente quarti in attesa di Avellino e Monopoli e a due punti dalla Virtus Francavilla (avversaria del Palermo alla prossima giornata) sconfitta dal Catania per 1-0.

La partita è un susseguirsi frenetico di trame e giocate interessanti, alternate a espressioni tecniche decisamente meno felici. Un po’ come se mettessero delle scene girate da Spielberg in un film di Michael Bay. Che il Palermo sia in giornata di grazia si vede già nei primi minuti, in particolare nell'occasione della triangolazione tra Floriano e Brunori, arrivata poco dopo un brutto contropiede rosanero nato da un altrettanto brutto schema su calcio d’angolo della Turris.

Nella circostanza il centravanti prende la mira troppo bene ma colpisce il palo. L’episodio anticipa quella che sarà la storia della gara che prenderà una direzione precisa tre minuti dopo con una scena da comiche. Su una palla lunga di Lancini, Sbraga - unico difensore di ruolo a disposizione degli ospiti - cerca il retropassaggio beffando il portiere Perina e regalando il vantaggio al Palermo. Da quel momento i rosanero fanno accademia. A salire in cattedra è Floriano. Ispirato come non lo si vedeva da tempo, il 7 del Palermo regala spettacolo: pregevole il lob in stile Totti contro l’Inter nel 2005 con cui per poco non beffa Perina. Fondamentale il suo contributo nel gol del raddoppio, che nasce da una sua azione personale iniziata con l’assist a Lancini e chiusa dalla sua rete dopo il tiro-cross dello stopper bresciano.

Il gol, arrivato dopo un forcing insistente, stronca definitivamente ogni speranza di una Turris ormai totalmente allo sbando. Inutili i tentativi da parte di Caneo di salvare il salvabile con gli ingressi di Bordo al posto di Sbraga (che era andato vicino ad un altro auto-gollonzo) e Longo (poi espulso per un colpo proibito a Lancini) per Pavone. Il Palermo è in stato di grazia e ci mette quattro minuti per allargare la forbice: al 52’ Brunori fa il quattordicesimo gol in stagione battendo Perina su un lancio geometrico di De Rose. Quattro minuti dopo Luperini, autore di una gara di sostanza, si sblocca ribadendo con un tap-in una respinta di Perina su tiro di Damiani. Per il resto nulla degno di nota con il Palermo che, in superiorità numerica per l’espulsione già citata di Longo, cerca di allargare il punteggio.

Ci provano in particolare i nuovi entrati: Felici trova l’opposizione sistematica di Perina che però nulla può al 90’ quando Soleri (che la prossima settimana sarà squalificato poiché ammonito e in diffida) torna a segnare, sugli sviluppi di un corner battuto da Dall’Oglio, il gol che chiude le ostilità sul 5-0. Dopo la brutta performance di martedì serviva un segnale ed è arrivato: adesso bisogna trovare la continuità.

Palermo (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi 6 (60’ Somma 6), Lancini 6,5, Perrotta 6,5, Crivello 6 (45’ Giron 6); Damiani 6 (74’ Soleri 6,5), De Rose 7; Valente 6, Luperini 7, Floriano 7,5 (60’ Felici 6,5); Brunori 7 (86’ Dall’Oglio). All. Baldini.

Turris (3-4-3): Perina; Zampa, Sbraga (45’ Bordo), Loreto; Ghislandi, Tascone (66’ Finardi), Franco, Zanoni (70’ Nunziante); Pavone (45’ Longo), Santaniello, Leonetti (66’ Giannone). All.Caneo.

Arbitro: Giordano (Novara);

Reti: 10’ Sbraga (autogol), 43’ Floriano, 52’ Brunori, 56’ Luperini, 90’ Soleri;

Ammoniti: 20’ Tascone, 21’ Sbraga, 27’ Ghislandi, 49’ Floriano, 57’ Accardi, 82’ Somma, 86’ Soleri;

Espulsi: 73’ Longo;

Spettatori: 4.598.