Torretta, al palo i lavori per la nuova casa del Palermo: ma la svolta potrebbe arrivare a giorni

Nessuna ruspa in azione, solamente un cancello chiuso con il lucchetto ed una folta vegetazione di ulivi visibile all’interno della proprietà. Siamo a Torretta, davanti a quello che dovrebbe diventare il centro sportivo del Palermo Calcio. Un terreno in via Aldo Moro, sulla strada provinciale. L'ottobre scorso era arrivato l'ok definitivo, ma sono passati quattro mesi e ancora non è successo nulla. Eppure il 3 dicembre del 2020 il presidente Mirri aveva assicurato che i lavori sarebbero partiti l'estate successiva. Ora invece dalla società rosanero fanno sapere che "i lavori sono appaltati, si attende solo l'ok dell'istituto del Credito Sportivo".

Previsti due campi e club house, al momento solo ulivi

Il progetto prevede la costruzione di due campi da gioco regolamentari, uno in sintetico e uno in erba naturale. A ridosso una nuova grande struttura che comprenderà la palestra con strumentazioni all’avanguardia, spogliatoi per la prima squadra e la Primavera, sala conferenze e altri spazi tecnici utili allo svolgimento delle attività sportive. La casa padronale già presente nell’area, grazie a un restauro conservativo, dovrebbe diventare invece la nuova club house con sale relax e spazi comfort, oltre a un ristorante completamente attrezzato per i pasti del gruppo squadra. Al momento però l’unica traccia di un cantiere aperto è quella del terreno adiacente: un campo comunale che sarà dato in gestione alla società rosanero una volta ultimati i lavori in corso: una parte complementare importante ma comunque slegata rispetto al progetto.

Gli operai che lavorano all'interno non sembrano molto propensi a parlare. Si limitano a dire che dei lavori della nuova casa del Palermo non ne sanno nulla. Proviamo dunque a sentire l’Amministrazione comunale per capire lo stato dell’arte. Nel documento che attestava la conclusione positiva della conferenza dei servizi c’erano infatti due passaggi in sospeso: l’acquisizione del parere dell’Amap sulla compatibilità della rete idrica/fognaria e il nulla osta all’espianto degli ulivi da parte dell’ispettorato Agricoltura della Regione Siciliana. Due step necessari per poter avere il permesso di costruire.

In una stanza del municipio di Torretta il vicesindaco Natale Caruso ci assicura che "tutti gli adempimenti sono stati completati positivamente e che dal punto di vista tecnico-amministrativo non vi sono intoppi né problemi: di fatto tutto è pronto". In assenza di lungaggini burocratiche non vi sono dunque condizioni ostative all’inizio dei lavori: resta solamente la questione legata alle coperture economiche.

Mirri assicura: "Noi siamo pronti"

E già nel comunicato del 19 ottobre si faceva infatti riferimento all’attivazione delle linee di credito da parte di Irfis e Credito sportivo come passaggio finale prima dell’apertura del cantiere e dell’inizio dei lavori. "Abbiamo già appaltato i lavori - spiega il presidente Dario Mirri a PalermoToday - e l’Irfis che ho incontrato fino a qualche giorno fa, è più che pronto. Una nota particolare di ringraziamento a riguardo va all’assessore all'Economia Gaetano Armao, al presidente Giacomo Gargano ed al direttore dell'istituto Giulio Guagliano. Attendiamo soltanto l’Istituto del Credito Sportivo: se dovesse dare l’ok domani - conclude Mirri - potremmo partire domani stesso”.

Dunque la parola definitiva spetta al Credito sportivo, una banca pubblica italiana con gestione autonoma e sede legale a Roma. Dal 1957 ha finanziato il 75% degli impianti sportivi italiani. "Il procedimento è in stato avanzato - dice sempre a PalermoToday il presidente Andrea Abodi - e la settimana prossima avremo un ultimo incontro con la società dove verrà presa la decisione definitiva". La sensazione è che si tratti solo di una formalità.