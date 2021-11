Palermo, nasce il laboratorio di illustrazioni e fumetti calcistici per i ragazzi dagli 8 ai 13 anni

Un progetto per riportare in auge un grande classico della narrazione calcistica come le illustrazioni e i fumetti: un genere che, a partire dalla mitologica rivista Il Calcio Illustrato, ha avuto sempre uno spazio importante nei quotidiani e nei magazine sportivi.

Palermo Innovation Lab, incubatore di idee del Palermo Fc, lancia il primo “Laboratorio di fumetto e illustrazione sul tema del calcio”, organizzato in collaborazione con Grafimated Cartoon e la scuola del fumetto di Palermo. Un’iniziativa che mira a coinvolgere i più piccoli (dagli 8 ai 13 anni) per avvicinarli all’affascinante mondo del racconto per immagini, in questo caso a tinte rosanero.

Grazie all’ausilio di fumettisti di comprovata professionalità e competenza nel settore, gli alunni avranno la possibilità di creare qualcosa che, prendendo vita attraverso la cosiddetta “arte sequenziale”, si concretizzerà nella realizzazione delle tavole. Il fumetto, infatti, è uno dei mezzi che permette di utilizzare due delle più antiche eredità dell’uomo: il disegno per comunicare e la parola per costruire. Sarà un’occasione per stimolare in loro il processo creativo e far conoscere il percorso che ogni disegnatore di fumetti deve seguire per creare la sua opera.

Il progetto vedrà gli iscritti lavorare fianco a fianco ai fumettisti per realizzare tre tavole illustrative più la copertina. Ogni alunno darà vita ad una piccola storia autoconclusiva che parla del Palermo (grandi giocatori, periodi storici, imprese dei rosanero), con tanto di ambientazioni e personaggi, che verrà trasformata in disegni e quindi in tavole.

Il corso, suddiviso in cinque incontri online da tre ore ciascuno, in orari pomeridiani, si svolgerà cavallo tra gennaio e febbraio 2022. Sarà possibile seguire gli incontri da remoto attraverso la piattaforma Zoom, ma anche riascoltare, o visualizzare per la prima volta, la lezione nelle successive 24 ore rispetto alla diretta. Per info e iscrizioni: formazione@palermoinnovationlab.com