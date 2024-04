Il primo Palermo di Mignani è bello a metà, al Barbera 2-2 contro la Sampdoria

La prima di Mignani sulla panchina del Palermo si conclude con un pareggio: al Barbera i rosanero fanno 2-2 contro la Sampdoria di Pirlo. Leoni apre al 19’ sfruttando una dormita in area avversaria, Brunori su rigore e Mancuso in 4 minuti riportano avanti i padroni di casa. Nella ripresa Darboe calcia dalla distanza e sorprende Pigliacelli. Mignani ha schierato i suoi con un 3-5-2, adattando Di Francesco da mezzala. Profondità e verticalizzazioni costanti le novità, nella ripresa però più ombre che luci: minore lucidità nella costruzione e trame meno pulite. C’è ancora tanto da lavorare, con due soli allenamenti difficile fare di più per il nuovo allenatore.

Mignani al debutto con la difesa a 3 e Mancuso titolare

Mignani, come anticipato da PalermoToday alla vigilia, sceglie la difesa a 3 per il suo debutto: Lucioni torna titolare dopo quasi 4 mesi. Di Francesco parte da mezzala, provando a "ballare" tra le linee e a creare pericoli, supportando Brunori e Mancuso nella manovra offensiva. Pirlo conferma il suo 3-5-1-1, modulo con il quale ha letteralmente svoltato nell’ultimo periodo.

I rosanero iniziano con un buon ritmo, la difesa a tre e i due esterni alti consentono un’efficace copertura degli spazi. Grande equilibrio in campo, entrambe le squadre provano a giocare con rapidità. Al 19’ la Samp passa in vantaggio: incomprensione tra Brunori, Stulac e Pigliacelli e Leoni ne approfitta. Dormita generale e doriani in vantaggio. Passa però un minuto e Brunori viene falciato in area di rigore da Ghilardi dopo una serie di finte: per Giua è rigore. Dal dischetto parte il capitano che sfonda la rete per l’1-1. Al 27’ il Palermo ribalta il risultato: punizione di Stulac, sponda di Segre e zampata vincente di Mancuso sotto porta. La squadra di Mignani va alla ricerca della profondità, con verticalizzazioni e costanti movimenti tra le linee blucerchiate. Mancuso e Brunori dettano bene i movimenti, Stulac cerca l’imbucata con velocità. I padroni di casa fraseggiano bene, anche se in alcune circostanze commettono errori in fase di disimpegno che innescano le giocate della squadra di Pirlo. Al 33' Lucioni viene ammonito: il centrale di Terni era diffidato e salterà la gara contro il Cosenza di sabato prossimo. Al 41’ Stulac si coordina bene al volo, Stankovic in due tempi. Di Mariano sgasa a tutto campo, creando superiorità e dando una grossa mano anche in fase difensiva. Il primo tempo termina con i rosanero in vantaggio per 2-1: buona prima frazione per la squadra di Mignani, che ha rischiato poco e paga soltanto la dormita generale in occasione del vantaggio di Leoni.

Il secondo tempo

La ripresa inizia senza cambi, da una parte e dall’altra. I ritmi si abbassano, il Palermo prova a graffiare in ripartenza lasciando il possesso alla Samp. Al 61’ i liguri trovano il pari con Darboe: il giocatore calcia da grande distanza a giro e sorprende Pigliacelli. Mignani cambia: fuori Mancuso e Stulac, dentro Soleri ed Henderson. Pirlo risponde con Borini per De Luca e Giordano per Barreca. I padroni di casa provano a costruire nuove azioni pericolose, la Samp si difende compatta. Di Mariano, con dribbling vincenti, prova a trovare spazi nell’area avversaria. al 75’ Di Francesco impegna Stankovic con un tiro centrale, sulla respinta Soleri non riesce a ribadire in porta. Due minuti dopo Di Mariano centra il palo col mancino a giro, dopo aver stoppato bene una splendida sventagliata di Henderson. Al 90’ Mignani si gioca anche la carta Chaka Traorè, al posto di un esausto Di Francesco: partita di sacrificio quella dell’ex Lecce, in un ruolo non suo. Nei minuti di recupero ci prova Soleri ma Stankovic copre bene la porta.

Tabellino e pagelle

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 5; Diakité 5,5, Lucioni 5,5, Ceccaroni 5,5; Di Mariano 7, Stulac 6 (63’ Henderson 6), Segre 6, Di Francesco 6 (90’ Traorè sv), Lund 5,5; Mancuso 6,5 (63’ Soleri 6), Brunori 6,5. Allenatore: Mignani 6.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Stankovic 6; Leoni 6,5 (80’ Murru sv), Gonzalez 5,5, Ghilardi 5,5; Stojanovic 6, Kasami 6, Yepes 6, Darboe 7 (73’ Depaoli 6), Barreca 5,5 (65’ Giordano 6); Verre 6 (80’ Pedrola sv); De Luca 6 (65’ Borini 6). Allenatore: Pirlo 6.

Arbitro: Giua (Olbia) 5,5.

Reti: 19’ Leoni, 23’ Brunori, 27’ Mancuso, 61’ Darboe.

Ammoniti: 33’ Lucioni, 42’ Barreca, 59’ Di Mariano.

Spettatori: 23.372 (12.603 abbonati, 10.769 biglietti venduti).