Le probabili formazioni di Palermo-Samp, Pirlo battezza Mignani: possibile difesa a 3, Mancuso titolare?

"Cercherò di cucire il vestito più adatto alla squadra, intanto serve capire nel più breve tempo possibile dove intervenire". Michele Mignani, nuovo allenatore del Palermo, medita sulla formazione da schierare domani pomeriggio per il suo esordio al Barbera contro la Sampdoria. Due soli allenamenti, ieri pomeriggio e oggi la rifinitura (sempre pomeridiana) al Barbera. L'ex tecnico del Bari predilige, da sempre, il 4-3-1-2 e il 4-3-3: tuttavia, sembra che per il debutto di domani voglia affidarsi ad una difesa a 3.

In difesa tornerà Lucioni a guidare il reparto, insieme a Diakitè e Ceccaroni. A centrocampo, sulla sinistra conferme per Lund mentre a destra agirà Di Mariano. Stulac torna in cabina di regia, del resto le squalifiche di Gomes e Coulibaly impongono scelte forzate a Mignani. L'allenatore, però, non ha escluso che in futuro lo sloveno ed il francese possano giocare insieme. Segre sembra sicuro dell'altra maglia in mezzo, Di Francesco potrebbe agire da trequartista a supporto delle due punte. Mignani sembra orientato a schierare due attaccanti: con Brunori c'è Mancuso in pole ma Soleri scalpita e non è escluso possa vincere lui alla fine il ballotaggio.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-4-1-2): Pigliacelli; Diakitè, Lucioni, Ceccaroni; Di Mariano, Segre, Stulac, Lund; Di Francesco; Brunori, Mancuso.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Stankovic; Leoni, Gonzalez, Ghilardi; Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca; Verre; De Luca.

Pirlo teme l'effetto Mignani

Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, è intervenuto in conferenza alla vigilia della difficile e importante sfida contro il Palermo. Il tecnico è consapevole delle insidie del match, soprattutto dal punto di vista ambientale: “C’è voglia di confermare quello che stiamo facendo in questo momento - ha detto - dobbiamo dare continuità ai risultati. Sappiamo che non possiamo sbagliare perché le squadre dietro corrono. Il Palermo ha cambiato allenatore, come sempre accade ci sarà entusiasmo. Mi aspetto un ambiente caldo, come sempre. Giochiamo in un grande stadio e ci sarà pressione, perché i progetti all’inizio erano altri ma resta una squadra attrezzata per salire in Serie A. Hanno tante scelte e chi giocherà potrà tenere il livello alto. Sappiamo che andiamo in uno stadio difficile - ha concluso - ma siamo abituati a giocare sotto pressione”.

Statistiche, precedenti e curiosità

Mignani, da giocatore, ha esordito in A proprio con la maglia della Samp, con cui nel 1991 ha vinto lo scudetto. Una sola presenza nel campionato del tricolore per lui. Il nuovo allenatore rosanero è nato a Genova ed è cresciuto proprio con la maglia blucerchiata addosso: per lui un debutto dal sapore speciale.

Gara numero 70 nella storia tra le due formazioni. Grande equilibrio nei precedenti: 22 vittorie rosanero, 22 blucerchiate e 25 pareggi. I rosanero, in casa, si sono imposti 14 volte su 34. L'ultimo Palermo-Sampdoria è l'1-1 del 26 febbraio 2017 in serie A: Nestorovski su rigore e rete di Quagliarella al 90'. L'ultimo blitz doriano risale al 2007/08: 2-0 per la squadra di Mazzarri.

L'ultima gara al Barbera in B fu un match a reti bianche del 6 gennaio 2003. I tifosi rosanero, inevitabilmente, associano Palermo-Sampdoria allo spareggio Champions del maggio 2010. La gara finì 1-1, rigori di Pazzini e Miccoli.

Pirlo, da giocatore, ha giocato al Barbera con 4 maglie diverse: Brescia, Milan, Juve e l'azzurro della Nazionale. Il Maestro segnò in un Palermo-Brescia 3-2 della stagione 1996/97: fu il primo gol della sua carriera. A proposito di Barbera, Pirlo era in campo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia della stagione 2010/11: Palermo-Milan 2-1. I rosanero, poi, arrivarono in finale contro l'Inter. La squadra di Pirlo è reduce da 4 vittorie consecutive, 5 nelle ultime 6: De Luca ha segnato in queste gare 7 reti.