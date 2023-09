Tris Palermo al Feralpisaló, Corini: "Avevamo bisogno di una gara così, ci dà autostima"

Il Palermo ha debuttato in casa in questo campionato con un bel successo, netto, per 3-0 ai danni della Feralpisalò. I rosanero hanno espresso un ottimo calcio, creando moltissime occasioni da gol e rischiando poco all'interno della propria area. Soddisfatto, a fine partita, il tecnico Eugenio Corini: l'allenatore ha lodato l'atteggiamento messo in campo dai suoi.

"La prestazione è stata di livello - ha esordito Corini - abbiamo creato diverse occasioni e segnato tre gol. Avevamo bisogno di una partita del genere e averla disputata così ci dà autostima. Abbiamo giocato con organizzazione e qualità, siamo andati dentro con grande intensità".

Corini ha poi voluto concedere una menzione specifica per il migliore in campo, Leo Stulac.

"Ho stimolato tanto Stulac durante il ritro - ha precisato il Genio - anche perchè lo scorso anno è stato complicato per lui. E' un giocatore di qualità e capacità, devo essere bravo a capire il contesto della gara per gestirlo al meglio. È stato attivo, ha giocato 95 minuti qualitativi: una grande prestazione da parte sua".

Unica nota stonata della serata l'infortunio di Insigne, anche se non dovrebbe trattarsi di uno stop particolarmente lungo per l'esterno rosanero: "Per Insigne si è trattato di una problematica muscolare - ha chiarito Corini - speriamo sia una contrattura. Lui ci ha detto di aver sentito un indurimento, siamo speranzosi che non sia nulla di grave. Procederemo, però, con cautela, speriamo di recuperarlo presto con la sosta in mezzo".

L'allenatore ha poi ribadito che questo è il tipo di calcio che vuole veder esprimere dai suoi: propositivo ed offensivo, con grande attenzione alla fase di non possesso. "Questo è il livello che voglio - ha concluso Corini - dobbiamo spingere ancora perchè abbiamo una rosa ampia".

Chiusura dedicata all'analisi dei singoli: Henderson, Aurelio, Mateju: "Liam può fare meglio, sulla qualità a volte ha sbagliato la scelta finale: è stato dinamico e attento comunque. Avevo visto bene Aurelio a Reggio, deve crescere però in fluidità. Mateju? Ha bisogno di entrare in condizione, tutta la scorsa stagione ha convissuto con un fastidio all’adduttore: oggi ha fatto una bella partita, ne aveva bisogno anche lui”.

In conferenza stampa anche il migliore in campo, Leo Stulac, autore di una prestazione sontuosa. Il play è stato determinante in mezzo al campo e ha anche trovato la prima gioia in rosanero: “Sono veramente felice - ha esordito Stulac - lo scorso anno è stato molto difficile. Ho segnato in casa davanti a 22mila spettatori, abbiamo fatto una grande prestazione. La rete rappresenta un’emozione indescrivibile, è stato bello sentire il boato dello stadio. Voglio migliorare in fase di contenimento, mi reputo più qualitativo che fisico ma questa è una caratteristica sulla quale devo lavorare ancora”.