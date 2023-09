Palermo in scioltezza contro la Feralpisalò, 3-0 alla prima in casa: a segno anche Di Francesco

Il Palermo di Eugenio Corini ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo il blitz di Reggio Emilia: al Renzo Barbera i rosanero passano 3-0, reti di Insigne (uscito al 40’ per infortunio muscolare), Stulac e Di Francesco. I padroni di casa hanno disputato un gran bel match, la manovra offensiva è apparsa ariosa e abbastanza efficace: il giro palla in mezzo al campo, orchestrato da un sontuoso direttor Stulac, ha consentito di costruire diverse occasioni da rete. Solido anche il reparto difensivo, apparso raramente in difficoltà. Un successo molto prezioso, per la classifica e per la crescita della squadra.

Le scelte iniziali

Non ci sono sorprese nella formazione del Palermo rispetto all’undici titolare annunciato alla vigilia: sulla corsia di sinistra rientra Aurelio, a centrocampo la regia è affidata a Stulac. Lo sloveno è protetto da Henderson e Segre, in avanti conferme per il trio di Reggio Emilia. Vecchi opta per un 3-4-3, c’è Compagnon al posto dell’ex Felici in avanti. Sono 22.667 gli spettatori al Barbera, 11.819 abbonati e 10.848 biglietti venduti.

Il Palermo inizia il match con intensità, Stulac smista bene sulla catena di destra per le combinazioni create da Henderson e Insigne. Il numero 11 prova con dei filtranti a trovare la rapida verticalizzazione a beneficio di Brunori. Al 10’ ghiotta chance proprio per il capitano: Di Mariano pesca con un lancio perfetto dalla distanza il bomber, che calcia di mezzo esterno ma la sua conclusione va fuori di poco. Il giro palla degli uomini di Corini è rapido ed efficace e mette in difficoltà la difesa della Feralpisalò. Al 15’ esplode il Barbera per il vantaggio rosanero: è Insigne a trovare la prima gioia stagionale, pescato deliziosamente da un assist perfetto di Henderson. L’azione era cominciata con un lancio precisissimo di Stulac in profondità per Brunori, anticipato dalla difesa avversaria: il colpo di testa di Ceppitelli, però, favoriva l’arrivo di Henderson che con grande lucidità, anziché calciare, serviva il compagno libero per la battuta a rete. Al 35’ altra occasione importante per Brunori, che non sfrutta uno svarione difensivo di Ceppitelli: il capitano avrebbe potuto e dovuto concludere diversamente verso la porta di Pizzignacco. Pochi istanti dopo è Stulac a sfiorare la rete, con un bel tiro al volo che sibila di poco fuori. Al 40’ Insigne è costretto ad uscire per infortunio per un problema muscolare, al suo posto dentro Valente. Il primo tempo si conclude sul parziale di 1-0 in favore dei padroni di casa, vantaggio meritato. La squadra di Corini ha espresso un bel calcio: possesso palla rapido e proficuo, sovrapposizioni sulle fasce, verticalizzazioni in profondità con filtranti e lanci lunghi che hanno sistematicamente messo in difficoltà la difesa della Feralpi. Gli ospiti ci hanno provato con alcune ripartenze, Compagnon al 37’ ha calciato pericolosamente verso la porta di Pigliacelli con un bel tiro mancino. Diverse palle gol create dai rosa, l’1-0 sta certamente stretto.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con l’immediato raddoppio rosanero: palla persa malissimo dalla Feralpi, Segre recupera e serve Stulac che con un mezzo esterno batte ancora Pizzignacco. Un minuto dopo ghiotta chance per gli ospiti: Pigliacelli esce male su palla alta, Ceppitelli se la ritrova dopo la sponda ma non riesce da due passi ad accorciare le distanze. Al 60’ out Aurelio per Lund e dentro anche Vasic al posto di Henderson. I rosanero gestiscono bene il pallone, evitando errori in fase di impostazione; la Feralpi prova a pungere ma la manovra ospite appare piuttosto sterile. Al 79’ Corini sostituisce Di Mariano, applauditissimo, per Di Francesco; dentro anche Soleri per capitan Brunori, che non ha vissuto una serata particolarmente entusiasmante. A cinque dalla fine ecco il tris rosanero: Soleri serve in mezzo Di Francesco, dopo una ripartenza iniziata dallo stesso numero 17, che con un piattone batte ancora Pizzignacco. All’89’ Vasic sfiora il poker, colpo di testa sul palo.

Dopo cinque minuti di recupero, ecco il triplice fischio: primi tre punti al Barbera conquistati dai rosanero, prestazione assolutamente convincente della squadra.

Tabellino e pagelle

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 6,5, Lucioni 6,5, Ceccaroni 6,5, Aurelio 6 (60’ Lund 6); Henderson 6,5 (60’ Vasic 6), Stulac 7,5, Segre 6,5, Insigne 7 (40’ Valente 5,5), Brunori 5,5 (79’ Soleri 6,5), Di Mariano 6,5 (79’ Di Francesco 6,5).

Allenatore: Corini 7.

FERALPISALÒ: (3-4-2-1): Pizzignacco 5; Bacchetti 5,5 (56’ Hergheligiu 5,5), Ceppitelli 5, Pilati 6; Ferrarini 5,5 (72’ Butic 6), Fiordilino 5,5, Balestrero 5,5, Martella 5,5; Compagnon 5,5 (82’ Parigini sv), Di Molfetta 5,5 (56’ Felici 5,5); La Mantia 5 (74’ Letizia 6).

Allenatore: Vecchi 5,5.

Arbitro: Bonacina (Bergamo) 6.

Reti: 15’ Insigne, 47’ Stulac, 85' Di Francesco.

Ammoniti: 49’ Valente, 65’ Fiordilino.