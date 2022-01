Marineo, parla mister Tumminia: "La gara contro il Palermo resterà impressa, siamo pronti per il girone di ritorno"

Soddisfazione e voglia di ripartire alla grande: sono queste le cose che l'amichevole contro il Palermo ha lasciato all'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo. L'allenatore biancorosso Giuseppe Tumminia alla fine è contento di ciò che ha visto dalla sua squadra nell'amichevole contro i rosanero.

Il tecnico del Marineo esprime in prima battuta le sue considerazioni su questa partita, mostrandosi soddisfatto: "Affrontare il Palermo non capita tutti i giorni - afferma a PalermoToday -siamo contentissimi di avere organizzato questa grande partita che resterà impressa nei ragazzi. Dal Palermo mi auguro che i ragazzi possano avere appreso un po’ di esperienza e qualità: ovviamente una squadra di Serie C ha un altro ritmo e maggiore velocità rispetto a noi che comunque oggi abbiamo fatto di tutto per cercare di provare a fare le nostre giocate. Ovviamente è stata una partita che abbiamo passato per lo più nella nostra metà campo in virtù della forza del Palermo".

Per Tumminia adesso la testa è tutta alla sfida di domenica contro la Mazarese, un vero e proprio scontro diretto per i play-off: "Mi auguro che come siamo arrivati oggi nel primo tempo due volte nell’area del Palermo -conclude - di arrivare così nell’area della Mazarese. L’obiettivo è conquistare più punti possibili: mi auguro che la partita di oggi non influisca sulla tenuta atletica di domenica. Abbiamo gestito bene il turnover per dare spazio a tutti e per essere più pronti possibile domenica sperando che arrivino i primi tre punti del nostro girone di ritorno"