Parmonval pronta all'esame Castellammare, Aprile: "Loro una signora squadra ma vogliamo continuare a stupire"

Nel giro di due mesi la Parmonval ha completamente ribaltato la prospettiva del suo campionato: grazie agli otto risultati utili consecutivi (con cinque vittorie) ottenuti da dicembre i biancazzurri sono usciti dalla zona play-out conquistando un margine importante sulle inseguitrici che ad oggi scongiurerebbe comunque la post-season. La partita di domani al Matranga contro il forte, Castellammare potrebbe certificare definitivamente l’assestamento a centro gruppo.

Il tecnico biancazzurro Marco Aprile, che dal suo arrivo in panchina ha trasformato la squadra di Mondello, ha espresso le sue considerazioni su questa partita: “Sarà una partita difficile per noi perché il Castellammare è una signora squadra - ha spiegato - loro lottano e lotteranno fino alla fine per un post nei playoff, noi vogliamo continuare la striscia positiva di risultati e ottenere prima possibile l'obiettivo della salvezza. Noi siamo in una posizione tranquilla ma non dobbiamo abbassare la guardia e continuare a stupire. Proveremo a mettere in difficoltà il Castellammare giocando le nostre carte”.