Eccellenza girone A, i risultati e la classifica della ventunesima giornata

Si è da poco concluso il ventunesimo turno del girone A di Eccellenza Sicilia: una giornata che per le cinque compagini palermitane impegnate nella competizione è nel complesso più amara che dolce. L'unico acuto è arrivato ieri pomeriggio dalla Parmonval, vittoriosa sul Casteltermini: per il resto sono arrivati due pareggi e due sconfitte.

La Don Carlo Misilmeri centra il suo quattordicesimo risultato utile consecutivo ma il pareggio con la Pro Favara fa sorridere il giusto: la vittoria tennistica del Canicattì sul fanalino di coda Cus porta i biancorossi a meno sette dal primato a una settimana dallo scontro diretto. In zona play-off il Marineo acciuffa sul gong la Nissa nello scontro diretto ma il quinto posto adesso dista quattro lunghezze. In bassa classifica nessuna squadra riesce a fare l'impresa nel suo impegno proibitivo: oltre alla già citata sconfitta del Cus si aggiunge quella del Monreale, sconfitto per 3-0 all'Esseneto dall'Akragas. Qui sotto la panoramica completa:

Akragas-Monreale 3-0

Canicattì-Cus Palermo 6-0

Don Carlo Misilmeri-Pro Favara 1-1

Enna-Mazara 2-0

Mazarese-Castellammare 2-2

Nissa-Oratorio San Ciro e Giorgio 2-2

Parmonval-Casteltermini 3-1

Unitas Sciacca-Dolce Onorio Marsala 2-0

La classifica

Canicattì 51; Misilmeri 44; Akragas 40, Pro Favara 38; Enna, Mazarese 34; Castellammare, Nissa 31; Sciacca Marineo 30; Parmonval 28; Mazara 25; Casteltermini, Monreale 12, Marsala 11, Cus 8.

Nota: Akragas penalizzato di un punto