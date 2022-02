Parmonval sette bellezze: schiantato il Monreale al Ribolla

Un risultato roboante e sorprendente, almeno sotto il profilo del punteggio, quello ottenuto dalla Parmonval nel derby palermitano contro il Monreale: i biancazzurri di Mondello al Ribolla hanno infatti vinto con un perentorio 7-0.

La partita ha preso una direzione netta già dopo un quarto d'ora, lasso di tempo nel quale la Parmonval ha segnato quattro gol. Ad aprire le danze dopo 5 minuti è Carioto che trasforma il rigore guadagnato da Serio dopo un fallo subito da Seidita, spiazzando Marineo. Due minuti dopo arriva il raddoppio con La Mattina che segna con un calcio di alleggerimento entrato in porta a causa dello scivolone di Marineo.

Tutt'altro che fortuito invece il terzo gol al 10' segnato da Jack Serio con uno stupendo tiro a incrociare dalla distanza. Al 16 arriva il poker con Rappa che insacca da pochi passi su assist di Cincotta, bravo nel rubare palla a Esposito e a involarsi sull'out di sinistra. Nella ripresa gli ospiti dilagano: al 50' Bartolo Caronia di testa sugli sviluppi di un corner serve il pokerissimo. Al 71' Serio segna il 6-0 in tap-in: quattro minuti dopo Carioto con un pallonetto realizza il settimo gol della Parmonval nonché decimo della sua stagione.

In virtù di questo risultato la squadra di Mondello sale a quota 25 punti, agganciando il Mazara e la zona tranquillità; il Monreale resta invece a 12 lunghezze, ancora in corsa per una salvezza per cui sarà necessario lasciarsi alle spalle questa brutta battuta d'arresto.