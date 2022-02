Ottavo risultato utile consecutivo per la Parmonval: Casteltermini battuto e zona calda sempre più lontana

Dopo la roboante vittoria sul Monreale la Parmonval vince ancora battendo tra le mura amiche del Franco Lo Monaco il Casteltermini per 3-0 in quello che in linea teorica era un incrocio in zona play-out ma che sostanzialmente alla luce dei tredici punti di distacco tra le due squadre non poteva considerarsi in senso stretto uno scontro diretto.

La storia della partita si è decisa nella ripresa. A sbloccare la gara è stato al 57' Gioacchino Serio, che ha replicato la prodezza contro il Monreale con un altro gol di pregevole fattura, battendo D'Angelo con un tiro di controbalzo dai 25 metri. Il fantasista biancazzurro ha poi vestito i panni dell'assist-man servendo in profondità Carioto, bravo nel battere D'Angelo in area. Il centravanti ex primavera del Palermo ha poi servito il bis al 79' con una bella battuta di potenza nel cuore dell'area: grazie alla doppietta diventa capocanonniere in solitaria del girone A di Eccellenza con 12 marcature.

In virtù di questo risultato, l'ottavo utile consecutivo, la Parmonval sale a quota 28 punti portandosi provvisoriamente al dodicesimo posto: i punti di vantaggio dal Casteltermini sono 16 così come virtualmente sono 16 anche quelli sul Monreale, impegnato domani nella proibitiva sfida dell'Esseneto. L'ipotesi play-out a nove giornate dalla fine sembra sempre più remota.