Eccellenza: un punto e qualche rimpianto per la Parmonval nella gara contro il Mazara

Pomeriggio agrodolce per la Parmonval che al Lo Monaco contro il Mazara fresco finalista di Coppa e diretto concorrente per l’uscita dalla zona pericolo, pareggia per 1-1 al termine di una partita combattuta nella quale i padroni di casa hanno avuto diverse occasioni per poter strappare un successo che sarebbe stato pesante.

I biancazzurri nel primo tempo sono partiti subito forte, rendendosi pericolosi in due circostanze prima con Serio, il cui tentativo in girata è stato bloccato da Pizzolato e poi con Carioto, che ha costretto l’estremo difensore canarino ad un grande intervento. Al 9’ di gioco però sono gli ospiti a passare in vantaggio: su un contropiede da calcio d’angolo Mendy fa un gran gol dopo un coast-to-coast eludendo gli avversari e battendo Tarantino con tiro preciso. Gli ospiti nove minuti dopo trovano addirittura il raddoppio ma il gol di Badjie viene annullato per un fallo in attacco tra le proteste avversare. I padroni di casa dopo lo shock iniziale reagiscono e si fanno sotto: Pizzolato è decisivo su una bella punizione di Serio da posizione defilata. Nulla però può l’estremo difensore del Mazara al 40’ quando su un batti e ribatti in area canarina la palla finisce a Bartolo Caronia, che da posizione defilata segna il pareggio.

A inizio ripresa la Parmonval si rende pericolosa con i tentativi da fuori: particolarmente insidioso quello di Rappa che si spegne a lato di poco. Al 72’ il Mazara resta in dieci per il doppio giallo a Mendy e a quel punto la Parmonval alza ulteriormente le marce già sostenute per provare a vincere. Cincotta si rende due volte pericoloso prima con un tiro-cross a lato e poi con un’azione personale sulla quale Pizzolato è ancora una volta reattivo. Il portiere canarino si rivela ancora una volta fondamentale prima su Carioto e poi sulla punizione di Serio. L’ultimo brivido lo regalano gli ospiti con un tiro sotto misura di Federico bloccato da Tarantino. La Parmonval resta così in zona play-out a 22 punti, sempre a tre lunghezze dal Mazara ma comunque con il margine di dieci punti sul Marsala, ora a meno tredici.

Il tecnico della squadra di Mondello Marco Aprile ha espresso nel post partita le sue considerazioni sul match mostrandosi soddisfatto: “Guardiamo il bicchiere mezzo pieno - ha affermato - una partita come quella di oggi abbiamo avuto qualche occasione in più specie nella ripresa, poi a tempo scaduto rischi magari di prendere gol e la perdi. Faccio i complimenti a questi ragazzi: ogni tanto sento dire delle stronzate, si passi il termine, sul terreno di gioco da parte di chi viene a giocare qui. Vero noi siamo abituati ma è altrettanto vero che i ragazzi allenandosi qui qualche problemino se lo portano sempre a presso. Ci sono tanti ragazzi che lavorano, qualcuno fa anche lavori pesanti e dopo che staccano si allenano con il massimo impegno e la massima serietà: non è facile farlo proprio perché questo campo dà delle sollecitazioni particolari. Abbiamo giocato anche oggi con qualcuno non in perfette condizioni al cospetto di una signora squadra che ha potuto lasciare a casa Elamraoui, Lombardo, Costantino e altri. Fa rabbia pensando alle occasioni che abbiamo avuto per sbloccarla specie nel secondo tempo: nel primo eravamo partiti bene con un paio di occasioni prendendo un gol assurdo in contropiede su un calcio d’angolo non riuscendo a fermare con un fallo. Va bene però così”.